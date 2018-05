Fijan fianza de 1 mdd a Weinstein

El productor de Hollywood se entregó ayer en una comisaría de Nueva York para enfrentar cargos de violación y abusos sexuales.

Un juez de Nueva York impuso este viernes una fianza de un millón de dólares en efectivo al productor de Hollywood Harvey Weinstein, quien tendrá que portar un dispositivo de localización.

Weinstein, quien entregó su pasaporte y tendrá sus viajes limitados, abonó la fianza y dejó el juzgado por una puerta trasera.

El conocido productor se entregó este viernes en una comisaría de Nueva York y se enfrenta a cargos de violación y abusos sexuales, entre otros.

Oficiales de policía lo escoltaron al llegar a la estación policial; llevaba tres libros bajo el brazo, incluyendo lo que parecían ser las biografías de los exponentes del teatro musical Richard Rodgers y Oscar Hammerstein II, y de Elia Kazan, director de clásicos de Hollywood como “Nido de Ratas” y “Un Tranvía llamado Deseo”.

Unos 90 minutos después, el empresario cinematográfico fue trasladado esposa por la Policía a la Corte, con la cabeza baja y sin los libros a la vista, para comparecer a la lectura de cargos tras una investigación de varios meses que involucró a la oficina del fiscal del distrito de Manhattan.

“¿Lo lamentas, Harvey?”, gritó un miembro de la prensa mientras el otrora magnate entraba esposado a un tribunal en Manhattan con la cabeza inclinada. “¿Qué puedes decir?”, alguien más le preguntó, y Weinstein negó levemente con la cabeza y dijo en voz baja “No”.

“Este acusado usó su posición, dinero y poder para atraer a mujeres jóvenes a situaciones que le permitieron violarlas sexualmente”, dijo la fiscal Joan Illuzzi durante la lectura de cargos contra Weinstein en la Corte Penal.

La fiscalía del distrito informó que Weinstein está acusado de violación en primer y tercer grados por incidentes que afectaron a dos mujeres en 2013 y 2004.

Como es frecuente en estas causas, la fiscalía no facilitó la identidad de las supuestas víctimas.

Sin embargo, el año de uno de los casos, 2004, coincide con la denuncia hecha por la aspirante a actriz Lucia Evans, que aseguró que Weinstein le obligó a practicar sexo oral durante un viaje de negocios.

Además, la actriz Paz de la Huerta lo acusó de haberla violado en 2010, una fecha que, sin embargo, no está mencionada en el comunicado de la fiscalía donde se da cuenta de los cargos inicialmente levantados contra él.

A la espera de que en los próximos días se conozca la acusación formal, Weinstein en principio está acusado además de un cargo de delito sexual en primer grado y de obligar a cometer actos sexuales.

Benjamin Brafman, abogado de Weinstein, dijo que creen que el magnate será exonerado de los cargos de violación y confió en que, el jurado que lleve el proceso no se deje llevar por el movimiento #MeToo, que nació a raíz de las acusaciones contra el productor.

De acuerdo con el representante legal, el productor de Hollywood Harvey Weinstein se declarará no culpable de los cargos levantados contra él cuando se conozca la acusación formal.

En declaraciones a los periodistas a la salida del tribunal donde compareció Weinstein, el letrado insistió en que el productor de cine siempre ha mantenido que los actos sexuales de los que se le acusa fueron por consenso.

Según Brafman, durante el proceso se demostrará que la fiscalía no tiene “ólidas evidencias que puedan derivar en su condena por los cargos por los que inicialmente ha sido acusado.

“Siempre ha mantenido que cualquier actividad sexual fue consensual. Muchas de estas denuncias ya han vencido y son eventos que supuestamente han ocurrido hace muchos años”.

La actriz Rose McGowan, una de las primeras en acusar a Weinstein de abuso sexual, dijo que las imágenes del productor esposado eran surrealistas.

“Realmente no creí que llegaría este día. Este es un gran golpe al corazón del abuso de poder”, dijo McGowan en entrevista para la adena televisiva NBC.