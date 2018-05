Se suben al mismo carril que la “Gober”

Se suben al mismo carril que la “Gober”…Los que sí que se subieron al mismo carril o al reclamo que hiciera la gobernadora, Claudia Pavlovich, son los presidentes de cámaras empresariales, transportistas y usuarios en general de la carretera de Cuatro Carriles, para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) termine en tiempo y forma los trabajos de reconstrucción. ¡Zaz!

Así están secundando el llamado que Pavlovich Arrellano les refiriera a los de la SCT y empresas constructoras encargadas de la modernización de esta rúa federal, para que agilicen las labores y concluyan en el plazo prometido por el titular de esa dependencia, Gerardo Ruiz, luego de que en la última revisión que viniera hacer, dijera que por llevar un 86% de avance quedarían para agosto.

Sin embargo la que también le está dando la razón a la “Gober”, es la representante de la Cámara Nacional de Comercio en Hermosillo (Canaco), Mirtha Alvarado, de que está “cañón” que en menos de tres meses puedan terminar esa rehabilitación, al coincidir en que son varios los tramos que aún están en reparación y demasiado retrasados, sobre todo el comprendido entre Magdalena-Nogales. De ese pelo.

Es por eso que al unísono estén uniéndose a esa petición, por como con esa rehabilitada se han tardado o demorado varios años, de ahí que Alvarado Verdugo resaltara, que si bien es bueno que la Mandataria Estatal haya manifestado esa exigencia, pero que igual lo señalan los ciudadanos, cualquiera que sea su actividad o el que simplemente va de paso, por las malas condiciones en que todavía está esa vía.

Aunque a decir de Mirtha los que más la han sufrido son los que tienen que transitarla seguido por dedicarse al comercio y transporte, por el constante peligro en que están, al aún haber un tramerío que está incompleto, de ahí el porque por el estilo estén exigiendo que por fin cumplan con el compromiso de dejarla como una verdadera autopista, por hasta hoy no haber pasado de las puras promesas. ¡Ñácas!

Pero en tanto que Ruiz Esparza vino a empeñar su palabras, la cual con sobrada razón ha sido puesta en entredicho, porque la burra no era arisca, sino que la hicieron, lo que es el fantasmal delegado de la SCT, Javier Hernández Armenta, hasta ahora no ha salido a defender ese compromiso que hiciera su jefe nacional, y que no se ve por donde vayan a cumplirle, por lo rezagados que están. ¡Pácatelas!

De ahí el porque de los asegunes o peros que le están poniendo a esa promesa del citado funcionario, que tal vez que por lo fuera de la realidad que está, es por lo que “El Zurdo” Hernández mejor ni la cara ha dado, cuando menos para aclarar el punto, en torno a la viabilidad de que sea posible la conclusión de esas eternizadas obras en ese corto periodo, cuando lo cierto es que no lo han hecho ni en años. ¡Glup!

Motivo por el cual es que sí que amerite que Javier explique si van a poder con “ese paquete” o reto que se pusieran, porque para lo único que sí han salido buenos, es para encarecer ese trabajo carretero, por de a cómo pasaran de los $13 mil millones de pesos, a los $20 mil “melones”, y todavía tardándose.

Y tocante a Claudia ahorita anda en la Ciudad de México, donde acaba de reunirse con el embajador de España en México, Luis Fernández, así como con integrantes de la Cámara de Comercio de esa Nación, para tratar de convencerlos de que invertir en Sonora es garantía de éxito; mientras que por otro lado se supo que éste fin de semana se le gradúa una de sus hijas, de ahí que seguirá de largo por aquello lares.

¿Es un verdadero peligro el Cendi No 5?…Y finalmente se demostró que el que es un peligro latente, es el Centro de Educación Infantil (Cendi) No 5, luego de que ya sumara cinco cortos circuitos en sus instalaciones, tres de ellos en el último mes, de ahí que el de “Desprotección” Civil Estatal, Alberto Flores, mejor optará cortar por lo sano, al suspenderles actividades para realizar un dictamen. ¡Tómala!

Y es que lo que Flores Chong y sus inspectores debieron haber hecho desde un principio, lo están haciendo hasta el quinto chispazo eléctrico de esos, porque aunque el primero se lo achacaron a un acto vandálico, con los otros terminó de evidenciarse que se han debido a fallas que ha presentado el sistema eléctrico de ese plantel, lo que denota el riesgo en que han estado alrededor de casi 150 niños. ¡Vóitelas!

Casi por nada es que ese “quemado” Cendi No 5 continuará sin operar, hasta que no se realice una verificación por parte de una unidad certificada por la Comisión Federal de Electricidad (CFE), para que constate y de fe de que las instalaciones eléctricas con las que cuentan son las adecuadas, que no se cree que sea el caso, si se analiza el como han estado esas reiteradas falladeras, que para nada son normales.

Ciertamente que a Flores ya no le quedó “díotra”, más que el ordenar esa dictaminación, derivado de que ya no les pudo solapar más circuitadas de esas, con todo y que eso provocara que tuvieran que evacuar a los infantes, por ser más que evidente que ya están peligrando, de ahí que les cerraran el changarro hasta que haya una garantía de que no se presentará otro siniestro de ese tipo. ¡Ajá!

La verdad que no se entienda tanta complacencia, después del antecedente que hay del incendio de la Guardería ABC, ocurrido en el 2009 y en el que murieran 49 pequeños, como para que después de esa cantidad de connatos en ese Cendi, por fin estén actuando a fondo, y más cuando a raíz de eso Alberto anunciara que harían un revisión en esas estancias infantiles, que no ha dicho en que quedaron. ¡Palos!

Está yendo a la segura “Pato” De Lucas…Quien se está confirmado que quiere ir muy a la segura para resolver el problema de la inseguridad en esta Capital, es el candidato priísta a la alcaldía, Ernesto “El Pato” De Lucas, como lo exhibe el que ayer se hiciera acompañar por el ex director del FBI, John S. Pistole, en la presentación de lo que es su plan de seguridad para atacar la delincuencia. ¡Órale!

Así que por encima de las clásicas promesas de campaña, el sentir que quedara en ese evento que tuviera lugar por la tarde en conocido hotel, es de que De Lucas Hopkins planteó una serie de acciones muy concretas y realistas para contrarrestar al hampa en esta Ciudad del Sol, a la cual proyectan combatir desde las mismas colonias y barrios, por medio de estrategias novedosas y de primer mundo.

Para ese efecto anunció lo que sería el regreso de los patrullajes aéreos en los turnos nocturnos y la verificación vial a través de estos, así como la creación de tres comandancias en el casco urbano y una más en el poblado Miguel Alemán, e igual un departamento especializado para atender el delito más sentido por el ciudadanía, como el de los robos en todas sus modalidades. De ese tamaño.

Lo anterior sumado a que instrumentarían una táctica de rondines en los sectores habitacionales, los cuales evaluarían diariamente, y hasta dos veces por día, porque habría un responsable del mismo las 24 horas, en lo que son alternativas surgidas a partir de que el popular “Pato” De Lucas se llevara a S. Pistole hasta las barriadas, por ser desde donde estarán surgiendo esas opciones de solución a esa problemática.

De ahí que sea por lo que se dijera, que hasta en eso se está viendo el nivel y la diferencia de la campaña que se trae Ernesto, comparada con la propuesta que expusiera un día antes la mal hablada de la Célida López, la suspirante de Morena, quien salió con la vacilada de traer al general retirado, Marcos Juárez Escalera, con antecedentes oscuros en Chiapas y Acapulco, después de que fallara en varios municipios.

Le apuestan al ¡sí se puede! en el Coves…La que vaya que sí que le ha seguido buscando al ¡como sí se puede!, a la hora de promocionar la vivienda entre quienes todavía no cuentan con un techo propio, es la de la Comisión de Vivienda del Estado de Sonora (Coves), Elly Sallard, por el programa de créditos que está vez están ofreciendo para que construyan casas quienes ya tengan un terreno. ¡Qué tal!

Pues con ese novedoso esquema que está promoviendo Sallard Hernández, sí que ya no pueden ponérsela más facilita a quienes aspiran a contar con un hogar de su propiedad, eso para lo que ya poseen un lote, porque nomás sería cuestión de que cumplieran con los requisitos que les están solicitando, para que puedan hacerse acreedores a un crédito de $120 mil pesos, del que sólo pagarían la mitad o $60 mil.

A ese grado está esa oportunidad de oro que les están ofreciendo a través del Coves, tan es así que no importa si la persona o solicitante de ese modelo crediticio es afiliado o no a Infonavit, Fovissste o alguna promotora de esa clase, pues de lo que se trata es de ayudar a que los sonorenses tengan un especio habitacional digno para vivir, aunado a que sería pagadero a cinco o siete años. Así las facilidades.

Y es que dicha edificación se calcula que tiene un costo de $180 mil pesos, pero después de descontarle esa subsidiada de $120 mil “del águila”, quedan esos $60 mil a pagar, de un creditazo que en el mercado tiene un costo de $430 mil pesos, lo que deja en claro que el beneficiario obtendría hasta una ganancia, por esa fondeada y subsidiada que hacen la Federación y el Gobierno del Estado. Ni más ni menos.

No en balde es que desde ya Elia Sahara le esté notificando a los interesados, que tienen hasta el venidero 29 de junio como fecha límite para hacer ese trámite, además de recomendarles que se apuren o “le metan turbo”, porque de los mil que estaban ofreciendo, ya solamente les quedan 500, de ahí que “como de rayo” deberán presentarse a las oficinas de Coves, ubicadas por Paseo Río Sonora. De ese vuelo.

Permitirán “la fiesta” en Festival del Pitic…Donde es evidente que esta vez sí permitirán “la fiesta”, es en el Festival Internacional del Pitic 2018 que iniciara ayer, según se desprende del anuncio que hiciera la directora de Alcoholes del Estado, Zaira Fernández Morales, de que “les dejarán pasar” a los asistentes el consumo y traslado de bebidas alcohólicas en la vía pública. ¿Cómo la ven?

Porque a diferencia de otros años, en esta ocasión no solamente podrán comprar “cheve” en las islas cerveceras de venta que le autorizan al Ayuntamiento, sino que también tendrán la opción de adquirirla en los bares y restaurantes aledaños a los lugares de los eventos, en tanto que al municipio hermosillense es el que regulará los horarios, en el marco de esa celebración que durará hasta el próximo martes.

Toda vez que la única restricción que habrá, es de que la vendimia de ese líquido ambarino sólo se haga en vasos plástico, al quedar prohibido que se ofrezca en envases de vidrio o de aluminio, eso por obvias razones de seguridad y precaución, con la intención de evitar incidentes o el que ya a punto “cohete” a alguien le de por usar esos depósitos como proyectiles y puedan herir a los visitantes. Así el riesgo.

Con todo y eso Fernández Morales adelantara que no se desligarán de su responsabilidad de regulación, ya que contarán con inspectores para vigilar que se cumplan con las disposiciones del caso, y así prevenir el exceso en la consumidera de esa “agua loca”, como también el que se le oferte a menores de edad, además de que estarán muy “ojo de chícharo” para que respeten los horarios que se establezcan.

En lo que es una festividad con la que se conmemora el aniversario de la fundación de Hermosillo, que ya llegó a su cumpleaños 318, a la que se notó que le redujeron el presupuesto para la organización, con todo y lo que diga la del Instituto Municipal de Cultura y Arte (IMCA), Margarita Torres, como lo refleja el que ya no vendrán las grandes estrellas de relumbrón y muy famosas como en el pasado. ¡Ups!

