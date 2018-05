Se entregará Weinstein a autoridades

En Manhattan se preparan para arrestar al productor de cine como resultado de una investigación sobre presuntos casos de abuso sexual

Autoridades de Manhattan se preparan para arrestar al productor de cine Harvey Weinstein, como resultado de una investigación sobre presuntos casos de abuso sexual.

De acuerdo con el New York Daily News, el fundador y ex directivo de The Weinstein Company planea entregarse este viernes.

Los cargos estarían relacionados con las denuncias de Lucia Evans, quien alega que el magnate la obligó en 2004 a realizarle sexo oral.

Weinstein ha sido denunciado por más de 80 mujeres por acoso o abuso sexual.

Él ha negado todas las acusaciones de violación.

La investigación sobre el empresario fue realizada por la Fiscalía de Manhattan y el Departamento de Policía de Nueva York.