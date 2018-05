Ocho mujeres acusan a Morgan Freeman de acoso sexual

Varias personas están acusando de acoso sexual a Morgan Freeman; ocho mujeres aseguran ser víctimas mientras otras ocho personas aseguran haber presenciado la mala conducta del ganador del Oscar.

Una joven dijo a CNN que creyó haber conseguido el trabajo de sus sueños cuando trabajó como asistente de producción en la película Going In Style, protagonizada por Freeman, Michael Caine y Alan Arkin; no obstante, aquellos sueños pasaron a ser varios meses de acoso.

“Freeman la sometió a contactos no deseados y comentarios sobre su figura y vestimenta casi a diario. Freeman descansaba su mano sobre su espalda baja o le frotaba la parte inferior de la espalda”, cita el medio.

La víctima asegura que Morgan en una ocasión intentó levantarle la falda a la vez que le preguntaba si llevaba ropa interior, afortunadamente nunca tuvo éxito; “Alan [Arkin] hizo un comentario diciéndole que se detuviera. Morgan se asustó y no supo qué decir”.

El mal comportamiento de Morgan no terminó ahí, una mujer que formó parte de la producción de la película ‘Now You See Me’ en 2012, dijo haber sufrido acoso como haber visto como acosaba a otras asistentes al comentar sobre sus cuerpos.

“Comentó sobre nuestros cuerpos …Sabíamos que si él venía …no debíamos usar ninguna blusa que mostrara nuestros pechos, no usar pantalones ajustados, es decir, no usar ropa que (estuviera) ajustada”.

La víctimas trabajaron con el también director en sets de películas así como en su compañía Revelations Entertainment. La mayoría dijo haber modificado su forma de vestir cuando se enteraban que se encontraba cerca. En su momento no denunciaron debido a que temían por su trabajo.

