Descarta Pau romance con jovencito

Paulina Rubio asegura sentirse libre, feliz y enfocada en su nuevo sencillo, mismo que la trae “loquita”.

Tras los rumores de que el fotógrafo Juan Sebastián, quien es 22 años menor que ella, la andaba pretendiendo, “La Chica Dorada” aseguró que sólo es un amigo.

“No se vale que yo, porque apoyo a mis colaboradores, mis amigos, gente que admiro, me cuelguen los santitos, cuando lo más importante para mí es mi familia y, sobre todo, mi público”, afirmó Rubio en entrevista telefónica.

Por ello, concentrada en su única pasión, la intérprete regresa al ámbito musical con el tema “Desire (Me Tienes Loquita)”, de la mano del cantante Nacho y a ritmo de reguetón, que se estrena este viernes.

Lo mejor, advirtió, es que está orgullosa de dar estos pasos profesionales, pues se sabe segura por el camino recorrido.

“Me siento como una mujer que pisa muy fuerte, que ha crecido, que ha aprendido de sus errores y a ser auténtica, que tiene marcadas sus prioridades, que está conectada con el aquí y el ahora. Me siento satisfecha con este trabajo”, subrayó.

Este material, compartió, es una oda a la fiesta, la alegría y al baile.

“Es un mensaje de verano, de disfrutar del arte para olvidarnos de todo lo demás feo. Enfocarnos en cosas divinas, que es bailar, las artes, salir y de la familia”, sostuvo.

La decisión de volver a la música se debe, puntualizó, a su mamá, Susana Dosamantes, a quien agradeció el apoyo incondicional recibido desde que era muy joven.

“Si mi madre no me ayudara a cuidar a mis hijos, yo no podría aventarme a mi segundo amor, que es mi público.

“Todos hemos aprendido esas lecciones, hemos sacrificado esas cosas, por eso, el día de hoy nos sentimos realizados porque hemos tenido el apoyo de nuestros amigos, familiares y colegas”.

De su madre, compartió Pau, también aprendió el significado de la responsabilidad, valor que inculca a sus hijos Eros y Nicolás.

“Yo lo único que quería de pequeña era seguir cantando en Timbiriche y que mi mamá me dejara cantar, para lograr eso tenía que sacar buenas calificaciones en la escuela.

“Esa lluvia de responsabilidades, esa dualidad, desde muy niña me ha dado la oportunidad de ser muy disciplinada y de contar con la familia. Tenía que sacar buenas notas para que a mí me dejaran cantar, ese era mi premio”, sostuvo.

Para antes de que termine el verano, Rubio estrenará su onceavo material discográfico, cuyo nombre no quiso adelantar, pero promete una explosión musical en todos los sentidos.