Cinco mitos y realidades de los lentes de contacto

Utilizar lentes de contacto no es tan complicado como parece o se cree. Cuando alguien planea en convertirse en un usuario, puede llegar a decir: “me los tengo que poner y quitar a cada rato”, ¿Será cierto que se van atrás del ojo?, “hay que desinfectarlos todos los días”, “no puedo nadar ni dormir con ellos”, “se me van a caer al correr”, y otros pensamientos que llegan a la mente de quienes consideran vivir la experiencia de usarlos.

Desde su invención en los años 60, los lentes de contacto han pasado por numerosos avances científicos, con el objetivo de proporcionar a los usuarios distintas opciones de uso y beneficios que ayuden a mejorar su salud visual. Actualmente, existen lentes desechables, es decir, de reemplazo diario; de uso por un mes completo, con los que puedes dormir e incluso, existen lentes de contacto de colores ¡para darte un nuevo look!

Pero detrás de los lentes de contacto, siempre han existido mitos y realidades de su uso, por eso consultamos con nuestros amigos de Alcon, líder en el mercado de productos quirúrgicos de oftalmología, para dejar en claro todos los mitos sobre este tipo de lentes.

El lente de contacto se puede ir atrás del ojo. FALSO. Los lentes de contacto no se pueden perder atrás del ojo. El ojo está cubierto por una fina membrana que lo conecta con el párpado, por lo cual es físicamente imposible que un lente de contacto se mueva más allá de la superficie del ojo.

Si me agacho se me puede salir o caer el lente de contacto. FALSO. Los lentes de contacto no se caen. Éstos, se adaptan perfectamente a la forma y contorno de cada ojo, lo que impide su caída y, además, permite realizar actividades físicas dependiendo de la recomendación del especialista.

El cuidado de lentes de contacto es muy fácil. VERDADERO. En la actualidad el mantenimiento de los lentes de contacto es sencillo y económico. Además, existe la opción de usar lentes de contacto de uso diario, que solo hay que desechar el término del día.

Los lentes de contacto se pueden usar por varias horas. VERDADERO. La tecnología de los lentes de contacto y los materiales con los que están elaborados ayudan a que se oxigenen recurrentemente, lo que permite su uso prolongado sin perder la comodidad, inclusive, existen lentes con los que se puede dormir sin afectar la salud ocular, dependiendo de la recomendación del especialista.

Cualquier persona de cualquier edad puede usar lentes de contacto. VERDADERO Contrario a lo que se pueda pensar, desde temprana edad se pueden utilizar los lentes de contacto, es decir, los pequeños pueden usarlos de forma efectiva, también las personas de más de 40 años pueden usarlos, ya que, gracias a los lentes multifocales y a la tecnología, se pueden usar todo el día. Así que los lentes los pueden usar chicos y grandes siempre con la recomendación del especialista.

Los lentes de contacto son costosos. FALSO. Si comparamos el precio de los lentes de armazón y la graduación de éstos, el costo de los lentes de contactos es bastante asequible. Además, permiten mejor calidad de vida, y ofrecen la posibilidad de adaptarse al estilo de vida de cada usuario como por ejemplo para practicar deportes o cambiar de look.

Me permiten salir de fiesta e incluso maquillarme. VERDADERO. Tus lentes no solo se ajustan a tus ojos; también a tu ritmo de vida. Con ellas, puedes hacer todo lo que tú quieras, incluso salir de fiesta y maquillarte, todo esto gracias a su tecnología.

Fuente: Eme de mujer