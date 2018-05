10 combinaciones para hacer té de jengibre

Estamos por entrar a la mitad de año y sigo con esos kilos de más que me prometí bajar desde enero, ¡pero estoy decida a empezar con un cambio! Una amiga me recomendó tomar jengibre todos los días ¡a ella le funcionó de maravilla, bajó 5 kilos en un mes y le desinflamó impresionante el abdomen!

En la búsqueda de formas para preparar el té de jengibre, la mayoría lo recomienda con limón, ¡esa idea no me encanta!, porque siento me va aburrir rápido.

Por ello, no descansé hasta encontrar 10 diferentes formas de preparar el té de jengibre, ¡te fascinarán!

Té de jengibre con manzanilla: excelente para tomar en la noche, te ayudará a relajarte y mejorar la digestión.

Té de jengibre con cúrcuma: es un antioxidante, nos ayudará a bajar de peso al mismo tiempo que fortaleceremos el sistema inmunológico.

Té de jengibre con cáscara de naranja: nos permite reducir el colesterol y acelerar el metabolismo.

Té de jengibre con anís: nos ayudará a eliminar los gases, cólicos y en caso de diarrea.

Té de jengibre con canela: la combinación antiinflamatoria perfecta, antibacteriano y es bueno para regular los niveles de azúcar.

Té de jengibre con gingko biloba: nos tendrá más activos de la mente, porque estimula el funcionamiento cerebral y mejora la circulación sanguínea.

Té de jengibre con flor de Azahar: dormiremos maravillosamente, tiene propiedades relajantes.

Té de jengibre con pimienta cayena: excelente si estamos enfermos de las vías respiratorias, el jengibre es un ingrediente térmico y combinado con la pimienta cayena, aún más, sudaremos más de lo normal pero nos ayudará a eliminar toxinas.

Té de jengibre con manzana cruda: además de un delicioso sabor, nos dará saciedad y ayudará en la digestión.

Té de jengibre con clavo de olor: nos ayuda en caso de tos, es expectorante y analgésico natural.

El jengibre es uno de esos ingredientes que todas debemos tener en casa si lo que queremos es bajar de peso, pues de acuerdo a un estudio publicado en GreenMedInfo, el jengibre tiene propiedades térmicas que brinda sensación de saciedad, ideal para un control de peso.

Fuente: Salud 180