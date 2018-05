Retoma Boston la ventaja ante Cavs

Boston defendió su casa y está ahora a un juego de regresar a las Finales de la NBA.

Jayson Tatum finalizó con 24 puntos y 7 rebotes para que los Celtics vencieran 96-83 a los Cavaliers de Cleveland en la Final de la Conferencia Este.

El Juego 6 será el viernes en la Quicken Loans Arena, donde LeBron James y Cavs buscarán alargar la serie a un séptimo duelo a celebrarse de ser necesario el domingo en la casa de Celtics.

Boston no llega a unas Finales de la NBA desde que cayeron en 2010 con Lakers de Los Ángeles.

Tatum y el resto de Celtics dominaron desde el inicio, pues tras el primer cuarto ya iban arriba 32-19, desventaja que ya no pudieron quitarse los visitantes.

Y con todo y que LeBron y Kevin Love jugaron para 40 puntos, el resto del equipo no funcionó.

Con sus 24 puntos de ayer, el novato llegó a 312 puntos en los juegos de postemporada y ya es cuarto en su categoría en esta instancia, al superar esta noche a “Magic” Johnson, Wilt Chamberlain, Jack Sikma y George Mikan, y está abajo de Elgin Baylor con 331 unidades, Alvan Adams con 341 y Lew Alcindor con 352.

Se esperaba que Cavs diera un partido más cerrado tras regresar de una desventaja de 2-0 en esta serie, pero jugadores titulares como JR Smith o Tristan Thompson apenas metieron dos y un punto, respectivamente.

Como dato, Boston en su historia jamás ha perdido una serie de postemporada cuando tomó una ventaja de 2-0.