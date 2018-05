Prevén regulación de mariguana medicinal al final del sexenio

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) informó que el reglamento que permitirá la comercialización de la mariguana con fines medicinales estará publicado antes de que termine el sexenio y no se dejará como un pendiente para el Gobierno entrante.

Carlos Lizardi Álvarez, coordinador Jurídico Consultivo de la Cofepris, señaló que desde enero pasado está listo el anteproyecto del reglamento que dará viabilidad a la Ley que autorizó, desde junio pasado, el uso del cannabis con fines terapéuticos, pero no se ha podido publicar debido a que se está buscando dar respuesta a más de 160 solicitudes, que, en su mayoría, piden que se autorice el autocultivo en nuestro país.

Añadió que aun cuando la Cofepris no reglamentará nada por encima de la ley, se está analizando a manera de brindar una respuesta a las peticiones de autocultivo de la mariguana.

“El anteproyecto estaba listo desde enero y cuando se puso a consulta pública, recibimos más de 160 comentarios al reglamento, de los cuales, muchos van en el sentido del autocultivo y la Comisión de Reforma Regulatoria nos dice que tenemos que atender y dar respuesta a todos los comentarios”.

“Lo más seguro es que este reglamento sí se publique antes de que termine esta administración porque la reforma ya está hecha, ya está el proyecto y tiene que salir”, puntualizó el funcionario de la Cofepris, luego de participar en la conferencia de prensa donde se anunció la Expo CannabiSalud que se realizará los días 8 y 9 de junio en la Expo Reforma de la Ciudad de México.

Por su parte, Lorena Beltrán, directora y fundadora de CannabiSalud señaló que, aunque se trata de un evento familiar, este año se pondrá énfasis en la capacitación de los profesionales de la salud, porque lo más importante es la educación y la información.

Además, hizo un llamado para que los candidatos presidenciales hagan pública su postura en torno al uso medicinal de la mariguana y la posibilidad de autorizar el autocultivo.

“Todos tenemos el derecho humano de cultivar y hacer crecer una planta para hacer una extracción y dársela a un hijo. Yo como madre digo: no puede existir ley social o política que no me permita atender a mi hijo de la manera más sana o económica que yo considere”, advirtió la activista.