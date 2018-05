Padres demandan a su hijo de 30 años para que consiga un trabajo

En una decisión histórica, el martes un juez de Nueva Yorkordenó a Michael Rotondo, un hombre de 30 años de edad, que se mude de la casa de sus padres, después de que ellos presentarán su caso ante una corte por no querer abandonar la casa.

Rotondo le dijo al juez que sabía que sus padres lo quieren fuera de la casa de dos niveles que comparten. Pero argumentó que, como miembro de la familia, tiene derecho a seis meses más de tiempo.

Sin embargo, el juez de la Corte Suprema del estado Donald Greenwood rechazó eso por indignante, informó el Post-Standard de Syracuse.

30-year-old Michael Rotondo is being evicted by his own parents. pic.twitter.com/74zr5YKebH — Formerly Brightly5 (@Brightly50) May 22, 2018

Rotondo dijo que apelará la decisión del juez

Mark y Christina Rotondo presentaron el caso judicial después de que Michael ignoró varias cartas de desalojo donde sus padres le ofrecían dinero y otra ayuda para que se independizara.

Las cartas presentadas en la corte no dan sus razones para que el hijo salga de la casa. Sin embargo, en ellas le dicen que consiga un trabajo y que mueva su Volkswagen Passat.

Michael Rotondo, 30, speaks with reporters after a judge rules he must move out of his parents' home. https://t.co/zD9s4F6rv9 pic.twitter.com/upaHi1iDl4 — syracuse.com (@syracusedotcom) May 22, 2018

Una carta escrita el 18 de febrero dice: “Michael, aquí tenemos 1,100 dólares para que puedas encontrar un lugar donde quedarte”. Continúa sugiriendo que venda su estéreo, algunas herramientas y todas las armas que pueda tener para ganar dinero y espacio”.

“Hay trabajos disponibles incluso para aquellos con un historial de trabajo pobre como tú”, dice la carta. “Consigue uno, ¡tienes que trabajar!”.

Mientras los reporteros observaban en el tribunal, Michael Rotondo se entrevistó con Greenwood durante 30 minutos, y en un momento se negó a la solicitud del juez de resolver la petición de sus padres, que estaban sentados en silencio cerca de ellos.

Cuando Greenwood llamó al frente a Rotondo para entrevistarlo, el hijo de pelo largo y barbudo intentó llevar al podio con él unos micrófonos de los periodistas, pero el juez lo notó y pidió a los medios que esperaran afuera.

https://twitter.com/KWCH12?ref_src=twsrc%5Etfw&ref_url=https%3A%2F%2Fmundohispanico.com%2Fnoticias%2Fcurioso%2Fcorte-apoya-a-padres-y-ordena-a-un-hombre-de-30-anos-dejar-salir-de-casa

Al salir de la corte, Michael Rotondo respondió a sus preguntas, diciéndoles que ocupa una habitación en la casa de sus padres, que no les habla y que no está listo para salir de casa. Aunque dijo que tenia un negocio no quiso dar más detalles.

Finalmente, el juez dio instrucciones al abogado de los padres para redactar una orden de desalojo. El abogado Anthony Adorante dijo que le daría a Rotondo un plazo razonable para desalojar.