Lucía Méndez y Yuri finalmente se reconcilian

En el momento menos pensando surgió la reconciliación entre Lucía Méndez y Yuri. Todo sucedió en el programa “La Saga” de Adela Micha.

La veracruzana acudió al programa junto al empresario Arturo Elías Ayub, quien dio una negativa cuando a Yuri se le preguntó sobre realizar una colaboración con Dulce, Lucía Méndez y Laura León.

“Con Lucía ya no se junta”, aclaró rápidamente.

Al respecto, la jarocha tomó la palabra y añadió: “Me encantaría volver a estar con ella, yo quiero mucho a Lucía. Las amigas se pelean”.

Antes de que se arrepintiera de lo dicho, Adela le marcó a Lucía para enterarla de todo y entonces lograr que las examigas volvieran a dirigirse la palabra.

“Buenas noches mamita, tanto tú como yo somos mujeres muy inteligentes, y dije que yo no tenía ningún problema en hablar contigo. Las cosas que hemos vivido juntas no se olvidan. Yo soy una mujer que le gusta la reconciliación. Hay gente que me ataca porque ya no somos amigas y si en algún momento yo a ti te he ofendido, te pido una disculpa públicamente. ¿Aceptas mis disculpas?”, dijo Yuri.

“Mira Yuri, mil gracias por llamarme y pedirme esa disculpa, porque pues hubo momentos que nunca te entendí. Claro Yuri, yo estoy en pro de la reconciliación y del perdón de todo lo que pueda ser bueno, de las buenas energías en la vida”, respondió Méndez.

No dejando todo en palabras, ambas tuvieron su encuentro esta mañana del miércoles. Lucía lo dio a conocer a través de su Instagram.

Fuente: SDP noticias