Laura Bozzo ¡en silla de ruedas!

Laura Bozzo volvió aparecer, pero no en televisión, la peruana fue vista en el aeropuerto a punto de viajar a su país natal para presentar su libro “Más allá del infierno”.

Lo que más llamó la atención fue que ésta iba en silla de ruedas. “La verdad es que ayer tuve una caída y estaba un poco adolorida”, explicó.

Asimismo, anunció que el lanzamiento de su libro está programado para el 24 de mayo.

“Básicamente el libro es mi autobiografía y el hilo conductor es el arresto, estuve tres años privada en un set de televisión y fue horrible, la verdad es que me costó hacer el libro, lloré mucho, hasta ahora es algo que no he podido superar, pero hay que dar gracias, si yo no hubiera escrito este libro, no estaría acá”, señaló.

Finalmente aprovechó la atención para desmentir que se haya cancelado.

Fuente: SDP noticias