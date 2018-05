Han “prendido” bien las campañas al Senado de la República; los candidatos sí trabajan

Las candidaturas federales en Sonora han prendido, debido a que los candidatos se han “fajado” y tienen presencia en los municipios de Sonora. Sylvana Beltrones Sánchez y Manuel Ignacio “Maloro” Acosta Gutiérrez, candidato del PRI, Panal Y PVEM, que encabezan las preferencias electorales al Senado de la República, según las empresas encuestadoras, no dejan de trabajar un solo día de la semana. Lo mismo pasa con Antonio Astiazarán Gutiérrez y Leticia Cuesta Madrigal, de los partidos PAN, PRD y MC.

Los candidatos se la están jugando a “morir en la raya” y todos quieren ganar la elección para convertirse en senadores. O al menos, quedar en un segundo lugar y que se perdida se “cuele” uno de los dos…

Al parecer la competencia será por el segundo lugar en la votación general, que muy bien podrían ser Toño Astiazarán o Lilly Téllez, los que ocuparían una curul. La pasión es tanta, que hay ciudadanos que se mueven en la política, no militantes, que aseguran que el PRI se quedará sin senadores de Sonora. En las encuestas el PRI y sus aliados tienen asegurado el triunfo.

Lo que sea de cada quién, Beltrones Sánchez y “Maloro Acosta han trabajado bien su campaña, bajo la guía del Comité Directivo Estatal del PRI, y su grupo de expertos en procesos electorales, que colocan en un primer lugar en las encuestas a sus candidatos al senado y con mucha ventaja sobre las otras dos coaliciones, una de derecha y otra de izquierda. No hay que olvidar que el PRI tiene experiencia electoral y una fuerte estructura en los 72 municipios del estado. La izquierda no tiene estructura y en el PAN están divididos.

Pero de que están trabajando, están trabajando los seis candidatos al senado, ahora todo dependerá de quién convenza más para que la ciudadanía vote por ellos. Las campañas, insisto, sí han “pendido” y se ha trabajado bien… y mucho. Nadie se quiere quedar en el camino y eso es muy importante. Todos dicen que van a ganar, no hay actitud negativa y todas y todos están convencidos que ganarán la elección del 01 de julio próximo. La “moneda está en el aire” y todo dependerá de la ciudadanía que escoja la mejor pareja para que represente a Sonora.

Por parte de los candidatos a diputados federales, estos no han “prendido” y la ciudadanía no sabe quiénes serán los competidores en los siete distritos electorales. Creo que le hace falta más presencia en los barrios y colonias de los municipios, al igual que los candidatos a las diputaciones locales…Si la gente no conoce a los candidatos no va a saber por quién votar. Es necesario que los candidatos dejen sus oficinas refrigeradas y salgan a darle la cara los fututos votantes.

He visto muchas reuniones de personas que forma parte de la organización de las campaña de los diferentes candidatos a puestos de elección popular y no se ven por ningún lado a los candidatos. En los cruceros de las calles y bulevares se reúnen los promotores de los candidatos para que estos tengan presencia pública, pero es necesario que ellos y ellas sean los que encabecen estas reuniones…Las campañas están muy “pobres” en presencia y creo que también en dinero.

Los candidatos no tienen dinero para pagar sus campañas, al menos es lo que dicen. Y, como decía don Carlos Hank González, un hombre que sí conocía de política: “Un político pobre, es un pobre político”. Palabras sabias de son Carlos. Ahora todos los candidatos quieren hacer política gratis, por las redes sociales, cuando la gente necesita conocerlos de carne y hueso, para verlos de perdida una sola vez, porque llegando al cargo públicas, no se les verá ni la cola, como dice el dicho popular.

Invertir en Sonora es un gran negocio: Claudia Pavlovich

Con la certeza de que invertir en Sonora es garantía de éxito, la Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano se reunió con integrantes de la Cámara de Comercio de España, a fin de ofertar las potencialidades del Estado para la inversión y con ello generar más empleos y crecimiento económico a favor de los sonorenses.

Ante el embajador de España en México, Luis Fernández-Cid de las Alas Pumariño; el director de la Cámara Española de Comercio A.C., Ángel Larraga Palacios, la titular del Ejecutivo Estatal expuso que en Sonora se desarrollan las industrias de energías renovables, aeroespacial y minera, tomando en cuenta también los sectores primarios como la ganadería y la agricultura.

“Estoy segura de que Sonora tiene algo para todos y cada uno de ustedes, esperamos puedan tomarse el tiempo para descubrirnos, si hay algún mensaje que deseo dejar hoy aquí frente a empresarios que saben hacer negocios es este: invertir en Sonora es un gran negocio”, señaló ante más de 100 empresarios españoles que acudieron al encuentro celebrado en la Ciudad de México.

La Gobernadora Pavlovich añadió que Sonora y España mantienen una relación de varias generaciones atrás, en rubros como el campo y la ganadería, hermandad que ha crecido más allá de los temas comerciales.

“La experiencia de España en Sonora es exitosa, lo ha sido desde hace mucho tiempo, cuando Sonora recibió a un gran número de familias españolas que llegaron a trabajar en el campo y la ganadería, desde entonces Sonora y España mantienen una relación que va más allá de los negocios”, expresó.

Acompañada por el Secretario de Economía en la entidad, Jorge Vidal Ahumada, y la Jefa de Oficina del Ejecutivo, Natalia Rivera, la mandataria expuso que en Sonora, durante su gestión se instaló el Gabinete de Crecimiento Verde, siendo la única entidad del país en contar con uno, lo cual ha generado la atracción de 13 proyectos en la materia, con lo que se busca formar una vocación productiva a través de las energías limpias.

Los integrantes de la Cámara Española de Comercio A.C., escucharon también sobre el modelo de la Megarregión, relación construida por Sonora y Arizona, dos estados de distintos países que trabajan ante el mundo como uno solo, para atraer más oportunidades y beneficios para sus ciudadanos.

“Y si todo esto fuera poco nuestro alto grado de integración con Arizona, se ha transformado en la promoción de una Megarregión Sonora-Arizona para potenciar nuestras similitudes geográficas y productivas en desarrollo social y económico para todos los habitantes de la región”, indicó.

