Le ponen la muestra a Vocal del INE…A la que sí que le pusieron la muestra, es a la Vocal Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE), Olga Alicia Castro Ramírez, por el éxito que acaban de lograr los Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), con el debate que montaran entre los candidatos a la alcaldía de Hermosillo, por la eficiencia organizativa que exhibieran. ¡Zaz!

Porque después de que Castro Ramírez y compañía dejaran mucho que desear, con el pasado duelo verbal entre los aspirantes a la gubernatura, al ni siquiera ser capaces de copiar el formato utilizado en la debatida de los contendientes presidenciales, lo que es el dirigente de la Coparmex, Arturo Fernández Díaz, sí pudo “aterrizar” el modelo que ya han estado usando en otras ciudades. De ese pelo.

Pues con todo y el intento de boicot y vacío que de último momento les hicieran otros organismos como la Canaco de Mirta Alvarado, y el grillo de Index, Gerardo Vázquez, además de la CMIC y Canacope, entre otros, ya que en principio iban a participar en la organización, al final se demostró que “no necesitaron de bules para nadar”, por como hicieran mejor las cosas que ni el mismo INE.

En lo que es un choque de visiones que tuviera lugar en el Tec de Monterrey, y por demás propositivo, al imperar las propuestas por encima de los escasos ataques que se lanzaran los seis participantes, como son Ernesto de Lucas del PRI; Myrna Rea del PAN; Carlos León del Movimiento Ciudadano; Célida López de Morena; Guadalupe Curiel de MAS; y el independiente de Norberto Barraza. ¿Cómo la ven?

Toda vez que quienes buscan ser el próximo Presiente Municipal de esta Capital, se enfocaron en la problemática que hoy en día es la más sentida, como es la de la inseguridad, de ahí que al margen de las iniciativas que plantearan, coincidieron en la urgencia de que haya más policías y patrullas, para tener una mejor capacidad de respuesta, por ahorita sólo haber mil 100 agentes, cuando se necesitan 1,500. ¡Ups!

En tanto que en lo que toca a los perfiles de cada uno de ellos, al que consideran que se le vio más ubicado es al “Pato” De Lucas, de la coalición de Todos por México, que también integran el Partido Verde y Panal, por haber hecho los planteamientos más concretos, pero sobre todo diciendo el cómo es que renovaría Hermosillo, cual es su bandera, con todo y que los otros también se defendieran. ¡Tómala!

Mientras que a los que se les observó muy fuera de la realidad, es al Charly León, “El Lupi…llo” Curiel y Barraza, con promesas y ofrecimientos ya muy reciclados, que más bien rayan en el populismo, como ese de bajarle el sueldo a los funcionarios, a la par de que la que no se escapó de que le sacaran a flote que es una padresista, es Célida López, que por algo ahora es señalada de ser una chapulina de la polaca.

Sale lo arrabal a candidata de Morena…A quien mínimo debieron haberle dicho ¡qué boquita!, es a la candidota a la “presi” capitalina de Morena, Célida López Cárdenas, y es que de vulgar, corriente y naca no la han bajado, por el lenguaje soez que utilizara en su arranque de campaña, cuando al calor del momento o del mitin que encabezara, dijera que le iba a “partir la “ma…ndarina” a sus rivales.

A ese grado de insolente y arrabalera dicen que está llegando Célida Teresa con tal de darse a conocer, así sea por su fama de mal hablada, ya que por ser originaria de Puerto Peñasco, es por lo que muy pocos la conocen en esta Ciudad del Sol, a pesar de que fuera diputada local por el PAN, ya que por lo que más la ubican, es por ser una de las defensoras del encarcelado ex gobernador, Guillermo Padrés. ¡Pácatelas!

Al comentarse que a López Cárdenas le quedó corto un carretonero, por esas palabrotas que se le escucharan y quedaran grabadas en un video, en el marco del acto en que participara el pasado “dormingo”, el cual tuvo lugar en la explanada del Centro de Gobierno, con las que incitara a la violencia y no únicamente para ganar publicidad, sino tal vez también por su falta de propuesta. ¡Palos!

Es por eso que derivado de esa pasada de lengua en que incurriera la tachada de chaquetera, por como se brincara del TaliPAN al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), es que digan que a muchos les terminó de quedar claro el perfil arrebatado y prosaico que la ha “distinguido”, por no cualquiera excederse en sus echadas, al punto de estar violentando el proceso electoral. De ese tamaño.

Así que ante ese grosero desplante de la por algo tildada de bronca y broncuda de Célida, es que habrá que ver si las autoridades electorales no contemplan alguna reprimenda o sanción para esa clase de “madreadas”, por aquello que en las contiendas electoreras siempre se exhorta a jugar limpio, lo que incluye el respeto no sólo para los contrarios, sino también para los oídos castos del electorado. ¿Qué no?

Y es que todo mundo podrá conocer esos improperios, como los que vociferara la exhibida aspirante morenista, pero no era el lugar para hacerlo, de ahí que “muriera como el pez”, es decir, por la boca.

Se queda corto el de Protección Civil…Si por la víspera o los dos connatos de incendio se saca el día, el que todo hace indicar que sí que es una bomba de tiempo, es el Centro de Desarrollo Infantil (Cendi) No. 5, localizado en la colonia San Bosco, luego de que ayer por la mañana se suscitara otro cortocircuito, que es el segundo del mes, luego de que el pasado 2 de mayo ocurriera el primero.

En esta ocasión el incidente tuvo lugar casi a las 10:00 horas, según esto en un enchufe al que estaba conectada una lavadora que en esos momentos funcionaba, por lo que como consecuencia de ese nuevo chispazo, es que volvieran a evacuar a 144 niños, de entre 1 y 5 años de edad, así como 57 adultos, sin que hubiera heridos, a los que resguardaron en la Comandancia de Policía que se encuentra enfrente.

Luego entonces por ya ser la segunda vez que se pone en riesgo la integridad de casi un centenar y medio de infantes, es que después de la intervención del personal del Cuerpo de Bomberos y las unidades de Protección Civil Municipal y Estatal, ahora sí giraran instrucciones para que suspendieran labores hasta nuevo aviso, a fin de descartar posibles riesgos, por ya no ser normal tantas falladeras eléctricas.

Si se analiza que a raíz de esa enésima amenaza de siniestro incendiario en esa estancia infantil, es que el director de “Desprotección” Civil del Estado, Alberto Flores Chong, anunciara que harían una revisión en esa clase de establecimientos, así como en planteles escolares, lo que hace suponer que para nada comenzaron por el Cendi No. 5, a pesar de que ahí fuera donde se “encendieran” las alarmas. ¡Ñácas!

Tan es así que para prueba está el que tuvo que presentarse otro corto en la línea eléctrica, para que finalmente Flores Chong y sus inspectores actuaran en consecuencia, con todo y que se deja entrever que podría tratarse de una sobrecarga en sus sistemas eléctricos, de ahí el peligro por a todas luces no estar haciendo bien su chamba, a la hora hacer esas inspecciones para prevenir una desgracia. ¡Vóitelas!

Siguen punteando Sylvana y “Maloro”…Los que vaya que volvieron a repetir como “El Colorado”, son la fórmula al Senado del tricolor, conformada por Sylvana Beltrones y Manuel Ignacio “Maloro”, por haberse mantenido a la cabeza en las preferencias electorales, según las últimas encuestas como las del Centro Universitario de Estudios de Opinión Pública (Cueop), Televisa y Agencia Cabildo.

Así se han sostenido como punteros Beltrones Sánchez y Acosta Gutiérrez, como lo refleja ese tercer estudio que hiciera el Cueop y que han denominado “Partidos y Candidatos: Sonora 2018”, al aparecer en el primer lugar con un 35.3% en la intención del voto, superando por 6.2 puntos a Alfonso Durazo y Lilly Téllez de Morena, que obtuvieron el 29.1%, de ahí que ya sea una carera parejera entre ellos. ¡Órale!

Ya que lo que son los de la alianza Todos por México del PAN-PRD-Movimiento Ciudadano, Antonio Astiazarán y Leticia Cuesta, es mínimo lo que han logrado repuntar, al estar a 15.7 “cuerpos” de desventaja de Sylvana y Manuel Ignacio, por apenas alcanzar el 19.6% del respaldo de los encuestados; mientras que el 16% restante no sabe por quién votará o se reservó el dar color al respecto. ¡Qué tal!

No obstante que en lo que es el cuarto levantamiento que hicieran los de Televisa y la Agencia Cabildo, ahí sí se cerró más la competencia entre los priístas de Beltrones y Acosta, que lograran el 32.9% de apoyo del electorado, en comparación con el 27.1% de Durazo Montaño y Téllez, quedando más rezagados “El Toño” Astiazarán y Cuesta Madrigal, con un 16.3%. Ni más ni menos.

Más menos así han seguido punteando los del PRI-Panal-Verde, trayendo detrás a Alfonso y Lilly, porque lo que es Astiazarán Gutiérrez y la Cuesta, ya no se ve el como los vaya a emparejar, porque “Toño” es el que ha venido cargado con la campaña, por la segunda ser una auténtica desconocida para las mayorías, de ahí que la cosa vaya a ser entre dos fórmulas y párenle de contar. Así el pronóstico.

