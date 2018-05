Reconocen trabajo para combatir violencia de género

La directora general adjunta del organismo, Claudia Isela Alvarado Cobarrubias, destacó que en la entidad se han realizado esfuerzos entre autoridades y sociedad civil

En Sonora se han conjugado los esfuerzos de instituciones, organismos de la sociedad civil y de la academia para combatir la violencia de género, una sinergia que ha arrojado resultados exitosos y que se observa sólo en pocos estados del país, aseguró la Directora General Adjunta de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), Claudia Isela Alvarado Covarrubias.

En la vigésima sesión ordinaria del Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres celebrada en Cajeme, acompañada de Miguel Ernesto Pompa Corella, Secretario de Gobierno, la titular de Conavim comentó que es benéfica la coordinación entre Gobiernos estatal, municipal y representantes de distintos sectores sociales, para la creación de políticas públicas que ayuden a acabar con el delito.

“Es el espacio institucional idóneo para atenderlo, porque están finalmente aquí todas las autoridades, tanto estatales como municipales que intervienen, no sólo para el seguimiento de la alerta, sino para la atención de la violencia contra las mujeres, entonces por ese lado celebro mucho que tengan este espacio, no en muchos estados tienen un mecanismo institucional que se encargue de dar seguimiento y mucho menos que sesione tan continuamente como este”, indicó.

La Directora General Adjunta de Conavim añadió que en Sonora existe la apertura para combatir la violencia de género, donde existe una pluralidad en sus participantes, ya que cada dependencia involucrada ha generado programas que desde su competencia han dado atención puntual a la violencia de género.

“Creo que tienen un espacio muy amplio con participación para todas, es un espacio muy cordial, creo que es un espacio idóneo, en este caso el Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres del Estado de Sonora, y que hayan creado una Secretaría Técnica para dar seguimiento a la misma me parece muy oportuno”, señaló.

El Secretario de Gobierno, Miguel Ernesto Pompa Corella, informó que en Sonora se han atendido las 12 recomendaciones hechas por Conavim, y aunque no se decretó la alerta de género, se ha actuado como si este mecanismo estuviera en función, como una medida del Gobierno del Estado para combatir la violencia hacia las mujeres.

“Si ustedes se dan cuenta todo lo que se ha hecho, hagan de cuenta que se hubiera decretado la alerta de género, estamos yendo más allá todavía, lo que vieron ustedes en capacitación a periodistas, la capacitación a transportistas, autobuses, taxis, lo que se está haciendo en los Ceresos, lo que estamos haciendo en todos los municipios, no únicamente en Cajeme, es mucho más allá que si en un momento dado hubieran decretado la alerta de género”, aseveró.

Por su parte la coordinadora Ejecutiva del Instituto Sonorense de las Mujeres (ISM), Blanca Luz Saldaña López, resaltó la diversidad interdisciplinaria que existe en el Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres, donde convergen tanto instituciones gubernamentales como integrantes de la sociedad civil.