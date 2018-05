Fortalecerá Toño la industria sonorense

Los candidatos al Senado de la fórmula sonorense de la coalición Por México al Frente, Antonio Astiazarán Gutiérrez y Leticia Cuesta Madrigal, reafirmaron el compromiso con la Cámara Nacional de la Industria y la Transformación, en combatir la corrupción y el desvío de recursos.

El candidato Toño Astiazarán expresó que se deben enfocar mucho mejor los recursos públicos, pues de esa manera los empresarios tendrán mayor transparencia y mejores resultados en sus inversiones.

“Desde el Senado me he propuesto participar y contribuir de manera legal en tres comisiones y una de ellas es la de Hacienda de la cámara de diputados, para atender y revisar qué es lo que están haciendo los estados en materia de transparencia y gasto público y así poder darle más alternativas a los empresarios para que haya más crecimiento en Sonora”, detalló.

Por su parte, Leticia Cuesta Madrigal, señaló que el estado debe dar acceso público a todas las cámaras y organismos, pues así habrá una lucha más efectiva ante la opacidad y el desvío de recursos.

“La inversión de 2016 a 2017 bajó en un 26% y los retos de infraestructura son cada vez mayores, por eso lo que debemos hacer es transparentar los ejercicios de asignación respecto al gasto de la obra pública, además de combatir directamente la corrupción en Sonora, porque seguimos ocupando puestos muy altos en esta materia y esto ha mermado el recurso para la inversión”, apuntó.

Asimismo, el presidente estatal de Canacintra, Gabriel Zepeda Vázquez, expuso que es muy importante hacer uso de plataformas que les permitan a un mejor uso de información, priorizando la transparencia de datos.

Demostrará Toño Astiazarán que Sonora no tiene dueño

En un recorrido por el Centro de Gobierno del Estado de Sonora, Antonio Astiazarán Gutiérrez recalcó que Sonora no tiene dueño, dadas las muestras de apoyo que recibió de los hermosillenses y trabajadores de Gobierno.

“Estoy motivado y muy feliz por el cariño que me brindó la gente, me siento muy entusiasmado porque fueron personas las que me expresaron su unión y se suman a nuestro movimiento de un Sonora Valiente”, comentó.