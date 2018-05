Exfiscal de Jalisco identificó a uno de sus atacantes

Luis Carlos Nájera exfiscal de Jalisco y actual secretario de Trabajo en el gobierno de Aristóteles Sandoval, afirmó que, previo a la balacera desatada en Guadalajara la tarde de ayer, logró identificar a uno de sus atacantes cuando aún se encontraba en el restaurante ubicado en las calles de Morelos y Chapultepec.

En entrevista con Pascal Beltrán del Río para Imagen Radio, Nájera indicó que se trataba un integrante de un grupo criminal “fragmentado en el estado”, en referencia al Cártel Jalisco Nueva Generación.

El pleito interno en el Cártel Jalisco Nueva Generación. No sé si es del grupo original o del nuevo grupo que pelea la plaza. En casi 30 años de labor policial he desarrollado cierto instinto. Como secretario de Seguridad Pública y como fiscal, me tocó meter a la cárcel a muchas personas. Varias veces me tocaba ver a los detenidos, a uno de ellos sí lo identifiqué”, comentó.

Nájera relató que, previo al ataque, comía con un “líder sindical” cuando entraron “dos sujetos” que le resultaron sospechosos, por lo que alertó a sus escoltas para que colocaran la camioneta blindada, asignada por el gobierno del estado, afuera del restaurante.

Tal como lo temía. Los escoltas ponen la camioneta y al salir, disparan armas de grueso calibre, hieren a uno de ellos y una patrulla de la policía estatal que pasaba en el momento, repele a otro grupo que llegaba por la retaguardia.

“Me hieren en la mano, una esquirla que se impacta en el pavimento, se fracciona y me hiere en la mano izquierda”, detalló Nájera.

En la balacera suscitada posterior al ataque, cuatro civiles resultaron heridos, entre ellos, dos niñas de catorce años.

Habrá que esperar los resultados de las investigaciones, pero Nájera refirió que los hechos de ayer apuntan a una disputa entre dos grupos criminales. Uno, el CJNG, y el otro, un grupo contrario que disputa el control de la zona.

“Una acción como esta jala reflectores. Sí puede ser una intención para que se intensifique el patrullaje federal y vigile a uno u otro grupo delictivo. Hay que investigar a fondo. Esto resulta más para calentar el estado, que cualquier otra cosa. Pero hay que esperar”, comentó.

Descartó, por último, que el atentado contra su vida tenga relación con un tema electoral.