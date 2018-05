Atribuye al CJNG ataque ex Fiscal

Luis Carlos Nájera, secretario del Trabajo y ex Fiscal, atribuyó al Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) el atentado en su contra y la jornada violenta que se vivió este lunes en Guadalajara.

El atentado se dio alrededor de las 17:10 horas en un restaurante de comida japonesa en la zona de Chapultepec. Dentro del inmueble, detectó a dos sospechosos que reconoció como miembros del crimen organizado.

Nájera explicó que pudo ubicar a los miembros del CJNG porque anteriormente los había visto en alguno de los operativos realizados por la Fiscalía, sin embargo, dijo que desconoce de qué lado del grupo están debido a la lucha interna en la organización delictiva.

“Es el grupo que está hoy dominando en el Estado, el Nueva Generación, pero a mí lo que no me queda claro, hay que recordar que hoy hay una pugna al interior de este grupo, lo que no sé, ahora sí, es de qué lado estén, si están del lado de los originales o si están del lado de los que están peleando con los otros, por eso sería interesante esperar a ver qué arrojan las investigaciones”, señaló.

Ayer sus actividades como titular de la Secretaría del Trabajo se desarrollaron de manera habitual y aseguró que no dejará el cargo hasta que el gobernador Aristóteles Sandoval se lo pida.

“No puedo estar más que tranquilo, Dios por algo me tiene aquí, voy a seguir trabajando hasta el último día, hasta que el Gobernador me lo pida o Dios me llame a cuentas o el Estado crea que ya no necesita mi apoyo, yo aquí estaré trabajando porque necesito trabajar, hay que mantener a una familia”, comentó.

El atentado en Chapultepec dejó siete lesionados, además se reportan otros ocho heridos más por el incendio de un camión sobre Mariano Otero y Avenida Las Torres, incidente en el que también se confirma la muerte de un menor de ocho meses.