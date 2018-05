Tienen debate “más movido”

Los cuatro candidatos a la Presidencia de México, abordaron temas en política migratoria y exterior, y aunque hubo más interacción entre los abanderados, persistió la ausencia de propuestas

Con una propuesta de expropiar Banamex y hasta un abrazo entre candidatos pedido por “El Bronco”, calificativos de López Obrador de “Ricky Riquín” y “canallita” a Anaya, así como señalamientos de “ideas viejas” al tabasqueño por parte del panista, es que concluyó el Segundo Debate celebrado en Tijuana.

En los primeros minutos del segundo debate presidencial, los cuatro candidatos coincidieron en que el presidente Donald Trump ha ofendido a México con sus polémicos dichos.

Ante ello, el candidato independiente “El Bronco”, dijo que “tenemos que hablarle claro” al presidente Trump y hablarle directo para que entienda. “Yo me le voy a poner enfrente para hablar y negociar” en el TLC. Incluso se dijo dispuesto a expropiar firmas como Banamex.

Señaló que compararnos con los animales es algo que nos molesta, “pero a veces los humanos hacen más daño con el veneno de su boca”. A la pregunta de uno de los ciudadanos del público, propuso ver hacia otros mercados, como Asia, India, Corea, Japón y Sudamérica.

López Obrador recordó que Donald Trump dice que el gobierno de México es corrupto. “Debo aceptar que es cierto”, señaló, pero dijo que no permitirá que lo diga un gobierno extranjero.

Ricardo Anaya dijo que no va a permitir agresiones y que él tiene las mejores propuestas para recuperar el lugar de México en el mundo.

Por su parte, José Antonio Meade afirmó que “tenemos que hablar de respeto; hace 4 días nos volvió a insultar el presidente Trump, en mi gobierno no voy a permitir que se nos vuelva a insultar jamás”.

En el tema de migración, López Obrador refirió un plan de tres puntos para ayudar a migrantes. Propuso a Alicia Bárcenas, como siguiente embajadora de México en la ONU. Y dijo que 50 consulados en EU serán procuradurías para la defensa de los migrantes.

Meade explicó que los migrantes eran víctimas de acoso desde antes de la era Trump. Recordó que la SRE acompañó a los dreamers que participaron en el alivio migratorio.

Anaya habló sobre los “soñadores” y les dijo que hará todo para que no sean sujetos de deportación y propuso hacer dos cosas: uno, poner todo sobre la mesa en la relación bilateral y acudir a los organismos bilaterales.

Anaya atacó a AMLO al decirle que dice disparates respecto a construir vías férreas en lugares donde se han subutilizado. López Obrador calificó al panista como un “demagogo canallita”.

Meade puso distancia y dijo que el demagogo es él (AMLO) y Ricardo, pues “no somos iguales”. El único que tiene una vida limpia que puede acreditar sus ingresos “soy yo”.

El priísta también acusó a Nestora Salgado de ser secuestradora y estar libre por una falla en la policía. “Esto, Andrés Manuel, queda en tu conciencia”, le reprocha al referirse a la candidatura de Salgado.

Respecto al tema de la mariguana, Anaya propuso abrir un debate en el País, pues legalizar una droga no va a resolver la violencia.

Al llegar al tema de inversiones, Ricardo Anaya le dijo a López Obrador que cuando este fue jefe de Gobierno la inversión se cayó.

“Voy a guardar mi cartera”, le respondió el tabasqueño, quien afirmó además que cuando fue jefe de Gobierno fue cuando más inversión directa llegó a la Ciudad de México.

“Eres un mentiroso y farsante”, le espetó al panista. Pero Anaya le criticó: “tus asesores te preparan tus tarjetitas” pues consideró que “no sabes de lo que estás hablando”.

Para “El Bronco” no debe de existir el salario mínimo y este debe de ser de 335 pesos. Además de que hay que proteger el campo mexicano para potenciarlo y hay que liberar el tema de la economía exterior y potenciar la economía bajando impuestos.

Meade dijo que se debe potenciar la inversión en el Sur y mantener el libre comercio para mantener el crecimiento del País.

“El Bronco” dice que los partidos políticos son lo mismo y que los tres candidatos son unos “ratas”. Después, exhortó a AMLO a darle abrazos a Meade y a Anaya.

Anaya acusó a Meade y a AMLO de hipócritas, al decirle a Obrador que mandó a su hijo a estudiar a España y a Trump de ir a estudiar a EU pagado por el gobierno de México.

“Se necesita ser muy cínico”, le contestó el priísta y le recordó que su familia vivió en Atlanta. Mientras que el tabasqueño calificó al panista como “Ricky Riquín canallín”.