Prevén que el miércoles Margarita Zavala defina su voto por Anaya

Este miércoles, la excandidata independiente a la Presidencia, Margarita Zavala, dará a conocer por quien simpatiza de los cuatro candidatos presidenciales y podría ser a favor de su excompañero de partido, Ricardo Anaya.

Así se da a conocer en el noticiero de Ciro Gómez Leyva, en Radio Fórmula, donde se comentó que existe información que indica que la esposa del expresidente Felipe Calderón expondrá una definición clara hacia el futuro.

Al respecto fue cuestionado su hermano, Juan Ignacio Zavala, quien comentó que hasta hoy no tiene confirmada esa versión y de lo que sabe eso no será así, aunque insistió en no poder confirmarlo.

Fuente: SDP noticias