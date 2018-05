Pone “El Chucky” calma a los elogios

Hirving Lozano aseguró este lunes que está concentrado en rendir bien con la Selección Mexicana en el Mundial de Rusia 2018 y por ahora no piensa en la posibilidad de emigrar a otro club, como se manejó en días recientes, específicamente, al Everton de la Liga Premier de Inglaterra.

Hace unas semanas Marcel Brands, director deportivo del PSV que llevó a Lozano al equipo holandés, emigró al Everton fichado como director de futbol y algunos medios insinuaron la posibilidad de que solicite la contratación del mexicano, ante lo que Lozano prefirió no filosofar.

Brands me llevó al PSV, estoy agradecido, feliz de eso, pero no estoy pensando si soy una opción (del Everton). Estoy concentrado con la selección y si decide tomarme en cuenta para ir a ese equipo veremos lo mejor para mí y mi familia”, dijo el futbolista en conferencia de prensa.

Lozano anotó 17 goles en la Liga de Holanda la pasada temporada, y es una de las figuras llamadas a liderar el ataque de México en Rusia 2018, que será el debut mundialista para el jugador de 22 años.

“Estoy contento, disfrutando el día a día. Quiero llegar en mi máximo nivel y dar lo mejor en cada partido””, señaló.

Lozano calificó como un reto pasar el corte del seleccionador Juan Carlos Osorio, que en los próximos días dejará fuera a cinco jugadores, y confió en tener tiempo para dar lo mejor en los entrenamientos y permanecer en el equipo mundialista.

“Será complicado estar entre los 23 mejores jugadores de México. Los que estamos tratamos de aprovechar cada entrenamiento y el objetivo principal es que la selección llegue en gran nivel al Mundial”, aceptó.

Ser considerado el jugador a seguir del Tricolor en la Copa del Mundo Rusia 2018, es algo que toma con calma “El Chucky”, quien sólo piensa en prepararse de la mejor manera para llegar en un nivel óptimo.

“Son elogios bonitos. Que hablen de uno, que digan cosas así, es algo especial, y creo que (debo) tomarlo de la mejor manera, enfocarse en lo que uno busca. Estoy concentrado en estar bien para llegar bien”, dijo.

Afirmó que el hecho de mantener los pies en la tierra es gran parte al respaldo de “mi familia, mis hijos, son el mejor apoyo, creo que es disfrutarlo, entregarse al máximo, solito se darán las cosas, ojalá se dé de la mejor manera”.

El jugador del PSV indicó que para trascender como lo buscan será necesario trabajar de manera colectiva sin depender de uno o varios jugadores y aceptó estar “muy feliz, disfruto cada momento que se vive con mis compañeros, creo que del Mundial preferí llegar al máximo, disfrutarlo, aprovecharlo y dar lo mejor de mí”.

“He mejorado mucho, he aprendido muchas cosas, he madurado, me siento muy bien, creo que he mejorado en lo mental, en lo personal y me siento muy bien, ojalá sigamos por esa línea”, sentenció.

Después de dos días de descanso, los integrantes de la preselección mexicana regresaron este lunes al trabajo en su campamento en el Centro de Alto Rendimiento, donde hicieron una práctica vespertina.

El equipo viajará el jueves a Estados Unidos para enfrentar a Gales el lunes 28 en California y luego se despedirá en un amistoso ante Escocia el 2 de junio en el Estadio Azteca, para partir el 3 a Copenhague, donde cerrará la preparación con un encuentro ante Dinamarca.