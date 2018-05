Luchan famosos por equidad de género

El mensaje forma parte de la campaña “Poverty is Sexist” de la organización ONE, que lucha contra la pobreza extrema

Estrellas como Meryl Streep, Bono y Oprah Winfrey firmaron una carta en la que piden a líderes mundiales trabajar por la equidad de género.

“Los ponemos sobre aviso. Por 130 millones de niñas sin educación. Por mil millones de mujeres que no tienen acceso a una cuenta bancaria. Por 39 mil niñas que se convirtieron hoy en novias infantiles. Por mujeres en todas partes a las que les paga menos que a un hombre que hace el mismo trabajo”, dice el texto.

“No hay ningún lugar en la Tierra en el que las mujeres tengan las mismas oportunidades que los hombres, pero la brecha de género es mayor para las mujeres que viven en la pobreza. La pobreza es sexista. Y no nos vamos a quedar de brazos cruzados mientras las mujeres más pobres son ignoradas”.

El mensaje forma parte de la campaña “Poverty is Sexist” de la organización ONE, que lucha contra la pobreza extrema.

Los firmantes destacan que hay oportunidades, como las cumbres del G7 y el G20, en las que los líderes pueden reunirse para tomar medidas.

“No pararemos hasta que haya justicia para las mujeres y niñas en todas partes. Porque ninguno de nosotros es igual hasta que todos lo seamos”, dice la carta.

Emilia Clarke, Blake Lively, Gina Rodriguez y Juliette Binoche son otras de las celebridades que firmaron el texto.