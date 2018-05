Sigue López Obrador nadando de “muertito” muy seguro de ganar la elección presidencial

En lo general el segundo debate presidencial no me gustó, se me hizo aburrido y con unos moderadores, Yuridia Sierra Solorio y León Krauze Turrent, muy protagónicos que se quisieron llevar la noche, tratando de opacar a los cuatro “muchachos de la película”. Mucha gente no lo aguantó y mejor se fue a dormir. Los que salieron adelante y mantuvieron la audiencia fueron los candidatos José Antonio Meade, de los partidos PRI, PVEM y Panal y, Ricardo Anaya Cortés, del PAN, PRD y MC. Andrés Manuel López Obrador de Morena y PT, fue a Tijuana a hacer el ridículo y, el Bronco, Jaime Rodríguez Calderón, a presentarse como Showman. Me pareció “pobre” y de muy bajo nivel.

En lo personal creo que ganó José Antonio Meade, propuestas muy claras y viables, además, se desenvolvió muy bien en los paseos que realizó dentro del lugar. Lo que sea de cada quién, Meade mejoró en todo, en comparación al primer debate; esto le servirá en las próximas encuestas, si es que no hay un “compló” en contra del candidato “Todos Por México”. Anaya estuvo bien, pero perdió mucho tiempo “peleándose” con López Obrador. Esto le afectó, creo. Ojalá el próximo debate que se llevará a cabo el próximo 12 de junio en Mérida, Yucatán, salga mejor.

El pasado domingo, los candidatos de “De Frente al Fututo”, Anaya Cortés y de “Todos por México”, Meade, les hizo falta “tirarse a fondo” para avanzar, más cuando López Obrador mostró su incapacidad para responder a las preguntas que se le formularon. AMLO mostro su fragilidad en el segundo debate y, en el tercero, podría caer más. Recuerden que el debate real será el 01 de Julio próximo, fecha en que la ciudadanía saldrá a la calle a votar en las casillas electorales. Este será el debate definitivo. ¿Seguirá López Obrador nadando de muertito? Ya veremos.

Necesario diseñar nuevas políticas en materia de seguridad: Maloro Acosta

En México no tenemos una política de seguridad que esté garantizando paz y tranquilidad a los ciudadanos, pues no se midieron los efectos colaterales del nuevo sistema penal, reconoció el candidato de la coalición Todos por México, Manuel Ignacio Maloro Acosta en un encuentro con abogados al que fue convocado para conocer su propuesta en materia de justicia y seguridad.

Allí, planteó diseñar desde el Senado, nuevas estrategias que respondan a la problemática que enfrentan hoy los mexicanos tras la entrada en vigor de un sistema, que es muy positivo en muchos aspectos, pero ha sido vulnerable en otros, al quitarle la prisión preventiva, por ejemplo, al robo simple y varias modalidades de violencia.

Maloro Acosta, candidato al Senado junto con Sylvana Beltrones por PRI-Partido Verde-Nueva Alianza, externó que el sistema de justicia penal debe ser revisado para permitir cambios que puedan beneficiar a los ciudadanos, víctimas de delitos patrimoniales, que hoy se sienten agredidos al ver a los ladrones en la calle y no en prisión.

Dijo que junto a Sylvana Beltrones va a proponer llegando al Senado, una reforma para defender los intereses de Sonora, en materia de seguridad pública, que hoy es un clamor de los ciudadanos.

La Gobernadora Pavlovich esperó el vuelo que la llevaría a Tabasco como todos los pasajeros

La Gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich Arellano, en espera del vuelo de Inter Jet, que la llevaría de la Ciudad de México a Tabasco, nada más que este estaba retrasado y no había lugares en donde sentarse. La mandataria, como toda buena sonorense, se sentó en el piso tranquilamente y se puso a hablar por teléfono…Esto demuestra de qué está hecha nuestra gobernadora, que no andas con poses, ni buscando preferencias, consiente de que era una más en el vuelo…Sería bueno que muchos funcionarios tomaran su ejemplo. Qué honor señora.

Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios. Recuerden: Dios nos regala 24 horas al día y nosotros decidimos qué hacer con ellas…

