Continúa la “Cuatro Carriles” siendo el sueño de los sonorenses; ¿quedará este año?

Al parecer la carretera de “Cuatro Carriles” no la inaugurará el presidente Enrique Peña Nieto, y en un descuido, ni la Gobernadora Claudia Pavlovich, porque las obras no avanzan, principalmente en el tramo Magdalena-Nogales, en donde pasa el tiempo y todo sigue igual. De esto ya se dio cuanta la mandataria sonorense y este domingo hizo un llamado a la Secretaría de Comunicaciones y Transporte (SCT) y a los constructores, para que “se pongan las pilas”, porque existe una promesa del secretario Gerardo Ruiz Esparza de terminar los trabajos para el mes de agosto.

Aquí en Sonora, el director del Centro de la SCT, Francisco Javier Hernández Armenta, ya ni da la cara a los reporteros, para no “hacer el ridículo” dando una fecha para la entrega de la obra. Al presiente Peña Nieto le quedan seis meses en el poder y todo parece indicar que será el próximo mandatario nacional quién ponga en marcha la circulación de la rúa que cruza el estado de Sonora de punta a punto, desde Estación Don, frontera con el estado de Sinaloa, hasta Nogales, en la zona fronteriza con el estado de Arizona, Estados Unidos. La Gobernadora ya sacó “el chicotito”.

Tiene razón la gobernadora, son muchas las prórrogas para la entrega de las obras y cambios de empresas constructoras, por lo que hay que presionar para que le apuren, porque los trabajos se estancaron en el tramo Santa Ana Magdalena, pero más todavía entre Magdalena y Nogales. No sé si el Presidente tenga programada una visita al estado, creo que solo vendrá a inaugurar la “Cuatro Carriles”, una obra esperada por los sonorenses desde hace muchos años. Esta también beneficiará a los productores de Sinaloa y a los viajeros de todo el país y de la Unión Americana.

La Gobernadora Pavlovich insistió en que “La Cuatro Carriles” es una obra de suma importancia para los sonorenses y viajeros que transitan por ésta rúa, ya que representa seguridad para ellos y sus familias. Además, facilita y disminuye el tiempo de traslado, lo cual es de gran ayuda para quienes transportan productos comerciales.

Esta importante obra carretera, en la cual se invierten 20 mil millones de pesos, consta de 652 kilómetros de longitud en ambos sentidos, y registra un avance del 86 por ciento, de acuerdo a la información de la SCT. Sin embargo, ya lleva bastante tiempo con ese avance del 86 %. Además, los retrasos de la obra y la falta de señalamientos, han sido la causa de muchos accidentes que han causado vida humanas y cuantiosas pérdidas materiales… Así es que, o se apuran, o se apuran.

El segundo debate presidencial será clave en las campañas, en donde Meade podría ganar

El segundo debate presidencial de los candidatos será un parteaguas de un antes y un después. De aquí saldarán los dos finalistas a la contienda que se enfrentarán en una férrea lucha por el poder, en donde el ganador se llevará el triunfo de campeón y lo coronarán como presidente de México.

Hasta ahora las encuestas favorecen al candidato de la coalición “Juntos Haremos Historia”, Andrés Manuel López Obrador, le siguen Ricardo Anaya Cortés de la coalición “De Frente al Futuro”; luego José Antonio Meade de la coalición “Todos por México” y, en cuarto lugar, Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco”, candidato independiente…Hay que recordar que Margarita Zavala se retiró de la competencia al ver que no tenía posibilidad de triunfo… Apenas hizo bien.

Recuerden que las encuestas no dan el triunfo electoral, por lo que todos tienen posibilidades de ganar, claro, unos más que otros. A mí me hubiera gustado que Margarita no se retirara, para saber qué tanta solidaridad hay entre las mujeres. Si las mujeres votaran por las mujeres, no habría duda de triunfos pero no lo vamos a ver, al menos en esta elección presidencial. Qué lástima.

Opaca Boda Real de Meghan y Harry el arranque de las campañas locales

A nivel local, el arranque de las campañas a las presidencias municipales en Sonora no tuvo mucho impacto, ojalá vayan subiendo de tono, porque si siguen así quedarán empatados todos. El sábado la gente estuvo pegada al televisor viendo la transmisión en vivo la boda de la actriz Meghan Markle y el príncipe Harry, desde Windsor, Inglaterra, ceremonia en donde estuvo presente la Reina Isabel II y muchos invitados famosos, entre artistas y deportistas.

Esta sí fue una Boda Real, no descuidándose ningún detalle en la organización, en donde la actriz estadounidense Meghan Markle, de 36 años de edad y divorciada, contrajo nupcias con el joven Príncipe Harry (Enrique), nieto de la reina Isabel II e hijo de la fallecida princesa Diana y el príncipe Carlos…Esto, aunque usted no lo crea, afectó los arranques de las campaña de los candidatos locales de las 72 presidencias municipales y las 21 diputaciones locales por mayoría relativa.

Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios. Recuerden: Dios nos regala 24 horas al día y nosotros decidimos qué hacer con ellas…

