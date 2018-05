Califica Damián Alcázar como “pendejos” a posibles votantes de Anaya

El actor y abierto simpatizante del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Damián Alcázar, calificó como “pendejos” a los posibles votantes de Ricardo Anaya, candidato presidencial de la coalición Por México al Frente.

En un video que circula en redes sociales, Alcázar cuestiona que existan ciudadanos que consideren respaldar al panista, de quien recuerda que recientemente reveló que, junto a su esposa, suma ingresos por 400 mil pesos mensuales.

El histrión y también exintegrante de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México lamenta que, a su juicio, Anaya Cortés no tenga idea de lo que se vive en pueblos y regiones marginadas del país.

“Si la gente despierta, ubica, se da cuenta a dónde tiene que ir, cambiamos la historia. Este muchacho Anaya no tiene la menor idea de lo que es estar en un pueblo y saber lo que come la gente. Ya dijo, que son como 400 mil pesos al mes lo que gana él y su esposa, y quiere más el cabrón. Y la gente pendeja que va y vota por él. ¿Cómo se les ocurre?”, señaló Alcázar en entrevista con Paco Palani, colaborador del portal SanDiegRed.com

“Se burla Damián Alcázar de los 400mil de Ricardo Anaya” Hoy iniciamos una columna semanal de entrevistas titulada “Encuentros”, en la que nuestro colaborador Paco Palani entrevistará a las figuras más destacadas del deporte, espectáculos y política. Comenzamos con el actor Damián Alcázar, quien aseguró que va a votar por #AMLO.

Posted by SanDiegoRed.com on Saturday, May 19, 2018

El videoclip fue difundido durante el fin de semana a través de las cuentas en redes sociales de Palani, quien hasta el momento no ha publicado la entrevista completa. El ahora entrevistador intentó contender por una diputación en el Congreso de Baja California en 2016, como candidato del Partido Peninsular de las Baja Californias (PCC).

No obstante, el Tribunal de Justicia del Estado de Baja California echó abajo su candidatura apenas unos días antes a la celebración de los comicios, al considerar que su postulación era improcedente, debido a que había iniciado el proceso electoral con un un registro como candidato independiente.

Además de la entrevista con Alcázar, el joven de 24 años de edad presume otros videos de carácter político en su cuenta de Facebook, así como otra conversación con Ignacio Anaya, candidato del PVEM al Senado de la República.

Fuente: SDP noticias