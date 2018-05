Ataca comando a ex fiscal de Jalisco

El actual secretario del Trabajo, Luis Carlos Nájera, resultó herido de una mano; cuatro civiles y tres policías fueron alcanzados por las balas

Un comando atacó a balazos al ex fiscal General de Jalisco y actual secretario del Trabajo, Luis Carlos Nájera, quien resultó herido de una mano, en Guadalajara.

Una cantidad indeterminada de individuos se presentaron en el lugar alrededor de las 17:00 horas y abrieron fuego contra Nájera, quien fue defendido por sus guardaespaldas.

La movilización se dio en el exterior del restaurante Suntory, situado entre avenida Chapultepec y la calle Morelos, en la colonia Lafayette, de la capital jalisciense.

De acuerdo con la Fiscalía del Estado, no se reportó ningún fallecimiento por el ataque pero siete personas resultaron lesionadas; cuatro civiles y tres policías, de los cuales uno está grave.

El decretario del Trabajo, por su parte, tuvo una leve lesión en una de las manos.

El incidente derivó en un intenso enfrentamiento entre civiles y escoltas en la zona de Chapultepec, cuando el ex fiscal General del Estado se encontraba en un restaurante.

Hasta el momento se han detenido a seis presuntos responsables de los 12 que, según la Fiscalía, participaron en el ataque.

En la calle de Morelos se contabilizaron alrededor de 100 indicios, la mayoría casquillos de arma larga y corta.

Las balas también alcanzaron a varios vehículos estacionados y fachadas de negocios.

Por el caso se reportó una persecución sobre avenida López Mateos, a la altura del cruce con avenida La Tijera, en donde se indicó que ocupantes de un vehículo Nissan Versa en color blanco –presuntamente implicados en el ataque– dispararon contra uniformados.

De forma preliminar se informó que el vehículo fue abandonado y los sospechosos buscaron escapar en otro automóvil.

Como parte de la búsqueda, autoridades aseguraron otro vehículo sospechoso, en el cual se encontró un arma larga.