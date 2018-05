Van Santos en busca de “la Gloria”

Robert Dante Siboldi, técnico de Santos, no cree que el Estadio Nemesio Diez vaya a pesar tanto como lo han expresado los jugadores y directivos del Toluca, de cara al juego de vuelta de la Final.

El estratega dijo que su equipo es capaz de sacar un resultado favorable en cualquier cancha, pues influye más el estado anímico de los jugadores que lo que pueda suceder en las tribunas.

“Sin duda que jugar ante su público les puede ayudar, pero adentro de la cancha están los jugadores, nadie de la tribuna baja para hacer superioridad numérica, o para barrerse, o para salvar, o para hacer un gol”, dijo Siboldi en el hotel de concentración del cuadro lagunero.

“Sí es importante para el local que tenga el apoyo de su público, pero nosotros hemos ganado partidos de visitante durante el torneo regular en escenarios difíciles, complicados, así que este equipo está preparado para sacar un buen resultado de visitante, y cero que puede pesar más una Final que una localía”.

El técnico uruguayo afirmó que, sin importar la ventaja que tienen de un gol, saldrán a buscar otra victoria.

“Mañana (hoy) vamos a salir a ganar el partido, simplemente. Las consecuencias ya las sabremos cuáles serán, pero nuestra mentalidad es que venimos a jugar un partido normal, a buscar ganar desde el primer minuto”, declaró.

Siboldi no quiso ahondar en torno a la negativa de la Comisión Disciplinaria para investigar un incidente entre Edwuin Cetré y el central del Toluca, Santiago García, ocurrido en el partido de ida.

“Esto es tema de la directiva, se tomó una decisión y eso queda atrás. Si no siguió por algo será, lo que tenemos en mente es que tenemos que hacer un gran partido y los muchachos están muy motivados”, apuntó.