Realiza CFE operativo para detectar tomas ilegales

A raíz del inicio del subsidio se incrementaron las revisiones para detectar a quienes incurran en este tipo de delitos

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) actualmente realiza un operativo para detectar personas que están conectadas ilegalmente a la energía, afirmó Ignacio Peinado Luna, presidente de la Unión de Usuarios de Hermosillo.

Aseveró que la CFE intensificó dicho operativo poco antes de que entrara en vigor la tarifa de verano el pasado 1 de mayo.

Expuso que no sólo se trata de quienes usan los llamados “diablitos” para colgarse ilegalmente de la energía eléctrica, sino también para quienes se reconectan o voltean los medidores para que marque menor consumo.

“En esta temporada, un poco antes comenzó un operativo muy intenso de ajuste por uso ilícito. Todos aquellos usuarios que se reconectan, que ponen alguna derivación, que rompen sellos internos, que manipulan la medición o que voltean los medidores, les están haciendo ajustes por uso ilícito”, detalló.

Recomendó a los usuarios no realizar este tipo de prácticas ilegales, pues tarde o temprano son descubiertos y la CFE aplica fuertes multas e incluso puede haber consecuencias que van desde la cancelación del servicio e incluso penales.

Puntualizó que además los hermosillenses no pueden darse el lujo de que se les cancele el servicio debido a las temperaturas extremas que se presentan en la región, por lo que es mejor tomar medidas de ahorro.

“Es mejor tener un buen control, no dañar las instalaciones, ni las mediciones y procurar tomar medidas de ahorro para que no incremente la factura, pero no con actos ilegales”, manifestó.