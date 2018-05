Detienen a dos con arma y droga

En posesión de un arma de fuego, además de droga, fueron detenidos dos sujetos a bordo de una camioneta, por elementos de la Policía Federal (PF), en Puebla.

La detención ocurrió durante la noche del viernes y madrugada del sábado sobre la carretera federal Puebla-Tehuacán, a la altura del Municipio de Cuapiaxtla de Madero.

Información aportada por las autoridades señala que policías federales realizaban un recorrido de vigilancia sobre la vialidad.

En dicho punto ubicaron una camioneta Nissan Frontier negra, con placas MLV8723, del Estado de México, a la que le marcaron el alto para una revisión preventiva.

Dentro de la camioneta, que no cuenta con reporte de robo, los oficiales encontraron 2.2 gramos de droga sintética conocida como crystal.

Además un arma de fuego Five seven calibre 5.7 x 28 milímetros, que tiene capacidad para perforar chalecos antibalas, y también fueron asegurados cinco cartuchos útiles.

“En el kilómetro 47+130 se aseguró una camioneta tipo pick up, 2.2 gramos de crystal, un arma de fuego, cinco cartuchos y hay dos detenidos”, informó la PF.

Las dos personas que viajaban en el automotor tuvieron que ser detenidas por los oficiales y junto con lo asegurado fueron puestas a disposición de la Procuraduría General de la República (PGR) Delegación Puebla.