Abre Romo dos juegos consecutivos con los Rays

Luego de 11 años, el mexicano abrió un juego el sábado y otro el domingo en donde no recibió anotaciones

Al pitcher de origen mexicano Sergio Romo le tomó 11 años abrir su primer juego en las Grandes Ligas, pero este domingo abrió su segundo consecutivo, luego de que el sábado se estrenó en ese rol.

El derecho de los Rays, que inició el duelo del sábado tirando un inning en blanco durante el triunfo 5-3 de Tampa Bay sobre los Angelinos, lanzó 1.1 innings sin recibir anotaciones como abridor otra vez este domingo. No recibió hit, dio dos bases y ponchó a tres.

Romo se unió a una corta lista de peloteros que han abierto juegos en días consecutivos en los últimos 40 años, incluyendo a Zack Greinke y a los ex lanzadores de Grandes Ligas C.J. Wilson, Aaron Myette y Steve McCatty.

Además, sólo tres pitchers tenían más juegos como relevistas que Romo antes de hacer su primera apertura en la gran carpa: Troy Percival (638), Todd Jones (632) y Chuck McElroy (603).

Aunque hacer aperturas en días consecutivos era común en los primeros años de la historia del beisbol, no había pasado en casi seis años. Los casos más recientes son del 2012, cuando lo hicieron tanto Greinke como Wilson.

Greinke fue expulsado de su apertura del 7 de julio del 2012 tras hacer sólo cuatro pitcheos contra los Astros y volvió a abrir el día siguiente.

En el caso de Wilson, el factor clave fue el mal tiempo. Abrió contra Angelinos para Rangers el 11 de mayo del 2012, pero su apertura fue recortada por la lluvia después de enfrentar sólo a cinco bateadores. Por eso inició 24 horas después