Paulina Rubio estrena galán 16 años menor tras tronar con Gerardo Bazúa

La Chica Dorada se lució, anda fascinada con él y así lo conoció.

Ahora que Paulina Rubio, de 46 años, disfruta de su soltería, nos enteramos de que está muy entusiasmada con un nuevo galán, a quien conoció por amigos en común desde hace más de un año, pero fue hasta ahora que la intérprete de ‘Me gustas tanto’ se está dando una nueva oportunidad en el amor a pocos meses de haber terminado con Gerardo Bazúa.

-¿Es verdad que Paulina ya se consuela con otro hombre?

“Claro, ahora sí está decidida a ponerle fin de una buena vez y por todas a Jerry; le quedó muy claro que con él no hay futuro y ahora lo alucina, no quiere verlo ni que se hable de él en casa, está dispuesta a no gastar energía en mencionarlo. Pero volviendo al tema de su romance, sí es verdad, y va a dar mucho de qué hablar”.

-¿Por qué lo dices?

“Por muchos motivos, porque Pau tiene apenas meses soltera, luego de varios años de estar con Gerardo, de tantas rupturas, pero sobre todo, porque el nuevo galán es mucho más guapo que él, es fotógrafo profesional y 16 años más joven que ella”.

LE QUEDÓ MUY CLARO QUE CON ‘JERRY’ NO HAY FUTURO Y AHORA NO QUIERE NI VERLO NI QUE SE HABLE DE ÉL EN SU CASA.

-¿Y cómo fue que lo conoció?

“Se conocen desde hace más de un año; no me hagas caso, pero te puedo decir que este chavo estaba tras los huesitos de Paulina desde principios del año pasado, a partir de su segundo truene guapo y joven, ya con eso la lleva de ganar. Vive en Miami, igual que Pau, y se está dando esa oportunidad”.

-¿A poco ya se enamoró?

“Mira, Paulina no es tan abierta en temas del amor; es desconfiada, no insegura, pero no da su brazo a torcer tan fácilmente, por eso a mí me quedan algunas dudas cuando se deja ver con este chico. A ella la ves con un hombre cuando ya está segura de dar el siguiente paso, así que mi impresión es que quiere darle celos al papá de su hijo, pero no porque quiera volver con él. Descubrió que él se la pasa hablando mal de ella, y seguramente quiere demostrarle que no se la pasa llorando por esta ruptura”.

ÉL ES JUAN SEBASTIÁN, SU NUEVO GALÁN; DICE QUE ES UN HOMBRE CULTO Y MUY LINDO CON ELLA

Fuente: tvnotas