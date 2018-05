Esmeralda Moreno y Yesenia Gómez superan la báscula sin problema

Esmeralda Moreno, Campeona Mundial Minimosca del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), quien hará su primera defensa del título ante la quintanarroense Yesenia Gómez, superó la báscula sin problema y afirmó estar lista para el combate de este sábado en el Poliforum de Playa del Carmen.

La Joya cumplió con la romana al registrar 48.988 kilos, mientras que su retadora la Niña Gómez detuvo la balanza en 48,300.

“Esta cartelera habla bien del boxeo femenil. No necesito suerte nos llevamos grandes chingas en el gimnasio, esto es producto de sangre, dedicación y esfuerzo. No vengo a dejar el título, si Yesenia me gana lo voy a reconocer, pero yo no vine a empatar, ese cinturón se regresa conmigo a casa, solo pido lealtad de los tres jueces”, expresó Moreno.

Por su parte, Gómez afirmó que es la oportunidad de su vida y que quiere ser la primera monarca de Quintana Roo.

“Agradecida por los que hacen posible que este aquí, tengo un gran equipo de trabajo. Es una gran oportunidad para hacer historia. Tengo muchas ganas de pelear, entrené desde enero para esta pelea, es la oportunidad de mi vida y no voy a desaprovecharla”, sentenció.

La Joya Moreno le arrebató la faja de las 108 libras a la también mexiquense Ibeth ‘Roca’ Zamora, y se estrena este sábado como monarca enfrentando a Gómez.

Fuente: medio tiempo