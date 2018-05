Alertan por déficit de geriatras

En México, hay registrados solo 600 geriatras, de los cuales ni siquiera la tercera parte trabaja en el sector público, además de que su distribución geográfica es muy desigual, alertó Luis Miguel Gutiérrez Robledo.

La consecuencia, advirtió el director del Instituto Nacional de Geriatría (INGer), es que la mínima disponibilidad de servicios especializados provoca ineficiencia en la atención de personas mayores frágiles.

Indicó que un estudio del INGer reveló que dos tercios de las hospitalizaciones son potencialmente evitables con una adecuada atención geriátrica.

Detalló que es muy común que un adulto mayor que ingresa con una fractura de cadera y que idealmente debería llegar al quirófano no sea evaluado con celeridad.

“Se le inmoviliza en cama hasta que hay tiempo quirúrgico, hasta que se consigue la prótesis. Pueden haber pasado, a veces semanas, con lo cual se complica su situación y a la hora que queremos mandarlo a la calle para que se rehabilite ya no es posible”, lamentó Robledo.

Si se contara con un sistema eficiente que reconociera el problema y tuviera un abordaje proactivo, sostuvo, se lograría que a las 48 horas el adulto mayor estuviera operado y caminando en el corto plazo.

El director del INGer señaló que además hay complicaciones inherentes a los procedimientos invasivos que precipitan un deterioro en cascada en adultos mayores frágiles cuando no se reconoce oportunamente esa condición.

“En adultos mayores frágiles cualquier procedimiento invasivo, desde una sonda uretral hasta una cirugía, pueden tener consecuencias inesperadas por la misma vulnerabilidad”, apuntó.

El envejecimiento de la población, advirtió Gutiérrez Robledo, ya es una realidad dentro del sistema de salud.

“La población del ISSSTE hoy en día tiene la proporción de personas mayores que tendrá el País en su conjunto dentro de 30 años; es decir, 20 por ciento. Hoy, es 10 por ciento (en el País); se va a duplicar en poco menos de 30 años”, detalló.

Pablo Kuri, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, confirmó que en las unidades médicas públicas sólo hay 168 consultorios de geriatría y 166 camas de hospitalización dedicadas a esta especialidad.

“Tenemos que hacer algo”, urgió tras reconocer que esto es uno de los principales retos que debe enfrentar el sistema nacional de salud.