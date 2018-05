Hasta ¡robacarros! salen los de Uber

Hasta ¡robacarros! salen los de Uber…Con todo y que no se hiciera mucho ruido en torno a una reciente desarticulación de una banda de robacarros, pero afloró que cuatro de los cinco detenidos por los Agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE), donde las manda investigar el fiscal, Rodolfo Montes de Oca, resultaron ser conductores de Uber o de esa modalidad de taxis privados. ¡Zaz!

Pues tras casi mes y medio de indagatorias, los sabuesos del Departamento de Vehículos Robados, de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (Amic), lograron los citados arrestos, al involucrar a los detenidos en ocho de esos ilícitos, dos cometidos con violencia y en uno de ellos hasta en contra de un chofer de Uber, a quien lesionaron en el cuello, por lo que ni a sus compañeros respetaron. De ese pelo.

Es así como ubicaron y encarcelaron a Julio César, Jorge Luis, Julio César, Carlos Armando y Christian Omar, después de asegurarlos por con órdenes de aprehensión giradas entre el 28 y 30 de abril pasado, luego de que el 25 de marzo reportaran un robo a gran escala, al llevarse cuatro vehículos, herramienta y $5 mil pesos en efectivo de un taller de carrocería localizado en la colonia San Benito. ¡Pácatelas!

Por lo que desde ahí empezaron a seguirles la huella a los ahora encarcelados, después de que se apoderarán de un picapón Ford, de la línea Platinum, modelo 2015; así como un pick up Toyota, de los Tacoma, del año 2015; además de un sedán Toyota-Camry, 2016; y un Volkswagen Passat, igualmente del 2016, es decir, puros “carruajes” de lo más reciente o de los llamados seminuevos. ¡Vóitelas!

Pero por encima de ese nuevo acierto de Montes de Oca Mena y compañía, después de realizar cuatro cateos en las colonias San Bosco, Puerta Real y Álvaro Obregón, lo que volvió a exhibir esa robadera en serie, es el peligro que continúan representando los operadores de esa empresa internacional de Uber, por como sigue sin haber un control de ellos, por mantenerse en su negativa de no entregar un padrón. ¡Glup!

De ahí que esos hechos delictivos le sigan dando la razón a los de la dirección del Autotransporte del Estado, de la que es titular Carlos Morales Buelna, por como desde hace rato les han estado requiriendo que registren a sus socios o chafiretes, así como los autos particulares que tripulan y con los que la hacen de taxistas, por hoy en día no saberse quienes son, de ahí que entre ellos haya infiltrado cada delincuente.

“Encienden los ánimos” por la ABC…Sí que se está volviendo a confirmar lo que ya es un sentir general, de que tal pareciera que sólo en la víspera de cada aniversario del incendio de la Guardería ABC, en el que murieran 49 niños y otros tantos quedaran con secuelas, es cuando los del IMSS “se curan en salud”, y para prueba está el que acaba de venir su director nacional, Tuffic Miguel. ¡Tómala!

Eso por como sorpresivamente y “sin decir agua va”, lo que es el titular del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), hiciera el viaje a Hermosillo para reunirse con los padres de los infantes que fallecieran en esa estancia infantil que era subrogada por esa institución, “casualmente” a poco más de una quincena de que se cumplan nueve años de ese siniestro incendiario ocurrido un 5 de junio. De ese vuelo.

Es por eso de la percepción que quedara, de que el funcionario federal del apellido raro, por oler a “tufillo”, aparentemente sólo vino a “dorarles las píldora”, muy seguramente para que no vuelvan a “encenderse los ánimos” entre los paterfamilias que perdieran a sus hijos en esa catástrofe causada por un rosario de negligencias, por como viajara y no para ofrecerles nada nuevo o algo extraordinario.

Ya que lo que es Miguel sólo se dio un volteón para refrendarles el compromiso de que les continuarán brindando los apoyos en atención médica y administrativa de manera ininterrumpida, así como el estar atentos a las nuevas necesidades que pudieran surgir, además darles una pronta respuesta a las propuestas que le presentaran, cuando se supone que es algo que deben hacer por de “faol” y sin tanta alharaca.

Lo que refleja que Tuffic hizo un pisa y corre a esta Ciudad del Sol para hacer su show y más que nada un diagnóstico del servicio que les han prestando hasta ahora o en los últimos años, así como para preguntar cómo han evolucionado los lesionados, a quienes mantienen en tratamiento permanente, y por lo que en su momento hasta reclamos ha habido, por como se los ha alterado por ciertas confusiones. ¡Ñácas!

Tan es así que apenas y se fue Miguel, cuando ya un presunto abogado denunció a nombre de un dizque grupo de esos progenitores damnificados por ese siniestro que sucediera en el 2009, que se han cometido actos de corrupción con las medicinas que se compran para atenderlos, al de entrada hacerlo con un sobreprecio, por lo que según esto ya renunciaron a la encargada del área de esa especialidad. ¿Será?

Aflora que los hombres “también lloran”…Vaya que con el que se comprobó que los hombres también lloran, es con el reporte que acaba de ventilar la directora de Atención a la Mujer Municipal, Emma Müller Salazar, al destapar que en esta Ciudad del Sol mensualmente se registran alrededor de 350 casos de violencia intrafamiliar, donde la víctima es el hombre. ¿Cómo les quedó el ojo?

Con eso se pone en evidencia que los varones también reciben sus buenas maltratadas, por las agresiones psicológica de la que son objeto, porque del: ¡Me estás oyendo inútil! no los bajan, como lo comprueban las llamadas de auxilio que hacen al número de emergencia del 911, mismas que son atendidas de la misma manera como cuando las doñas son las víctimas. De ese tamaño.

Sin embargo no hay punto de comparación con los gritos de socorro que hacen las damas, por en el mismo período sumar aproximadamente dos mil 500 los hechos de violencia doméstica que son reportados; en tanto que a nivel nacional la estadísticas es de que uno de cada 10 varones ha sido blanco de algún tipo de ataque, mientras que en lo que toca a las primeras, el número sube a 6 por cada decena.

No obstante y a pesar de esa marcada diferencia, en cuanto a esas violentadas, el que ya haya tres centenares y medio de ex machos a los que se agrede con frases como ¡mediocres! o “buenos para nada”, si que ya manda un mensaje de que van que vuelan para estar “al tu por tu”, de ahí que Müller Salazar señalara, de que a pesar de estar enfocados a la mujer, también pueden atenderlos a ellos. ¡Ñácas!

Dicho de otra manera todo hace indicar que a ese extremo está llegando ya la mal entendida equidad de género, por como ya está cayendo en el degenere, como lo reflejan esos datos que están de no creerse.

Son palabras mayores caso de asilos…Lo que está claro que ya son palabras mayores, es que hubiera salido a flote que los asilos en Hermosillo no cumplen “al cien” o totalmente con la Norma Oficial Mexicana (NOM), para la asistencia de adultos en condiciones de vulnerabilidad, según un estudio realizado por la Maestría en Ciencias de la Salud de la Universidad de Sonora. Así el dato.

Lo que traducido al español significa que esos jóvenes de edad avanzada no son atendidos de la manera más óptima, con todo y que la justificación que hay, es de que la mayoría han surgido a propuesta de la sociedad civil, de ahí que operen en condiciones muy limitadas, para enfrentar sus necesidades económicas, materiales y de recurso humano, por ser poco el apoyo que reciben de los gobiernos.

“A ojo de buen cubero” o al vuelo es lo que arrojó la citada indagada hecha por dicha institución de la Unison, al evaluar a 10 de los 11 asilos que operan en esta Capital, mismos que atienden a alrededor de dos centenares de ancianos, que generalmente llegan en condición de abandono, y es que en mayor medida o casi en su totalidad, son financiados por la Iniciativa Privada, como parte de una loable labor.

De tal forma que así le están poniendo el ejemplo al pintado desligado o delegado del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam), el por algo tildado de chambón de Manuel Tapia Fonllem, por como otros son los que están exhibiendo la realidad en que vive ese sector de la población, para más que ellos, que son los que tienen la responsabilidad de llevar a cabo esos monitoreos, pero ¡qué va!

O séase que así está la exhibida que le dieran al ex grillo sindical del Alma Mater, con lo que aseguran que se confirma que no ha servido para otra cosas, más que pa´ cobrar, y muuuuy bien. ¿Qué no?

