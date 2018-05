Previo a segundo debate, quieren pegar a AMLO con tema de salud

A pesar de que Andrés Manuel López Obrador es el candidato a la Presidencia que más ciudades del país ha visitado en los primeros 50 días de campaña, varios columnistas y comunicadores han puesto en duda ante la opinión pública su estado de salud de cara al Segundo Debate organizado por el Instituto Nacional Electoral (INE).

Es verdad que el abanderado por la coalición Juntos Haremos Historia ha tenido un par de infartos -el último en 2013-, y él mismo reconoció en diciembre de 2017 que, como una de cada cuatro mexicanos, padece hipertensión arterial, enfermedad crónica que puede durar años o toda la vida.

“Soy hipertenso, me tengo que tomar unas pastillas, un coctel de pastillas diarias para que no me aumente la presión y que yo no me enoje, que no me hagan hacer corajes los de la mafia del poder, que ande yo tranquilo”, dijo el 19 de diciembre pasado.

Tema de salud, en boca de estos columnistas

Si bien el padecimiento no es una novedad, columnistas como Marco Levario y Francisco Garfias (Etcétera), Raymundo Riva Palacio y Pablo Hiriart (El Financiero) así como Fernanda Familiar en su cuenta de Twitter han subrayado que debe demostrar que goza de buena salud.

En el medio dirigido por Levario Turcott se asegura que fuentes informaron que López Obrador “fue internado a principios de abril y que le recetaron quetiapina, un medicamento clasificado como antipsicótico”. En la misma línea escribe Garfias, quien cuestiona “¿qué tan afectado quedó su corazón?”.

Por su parte Riva Palacio retoma ambas ideas, señala que han circulado en redes sociales, subraya que “la salud de una persona que va a dirigir un país es tomada con seriedad en muchas naciones” y agrega que el candidato recibe visitas quincenales del neurocirujano Félix Dolorit, especializado en el tratamiento de enfermedades de la columna vertebral de un hospital en Florida, Estados Unidos. “Los problemas en su columna vertebral son dolorosos y pueden llegarlo a tener incapacitado por algunos días”, asegura.

Luego Fernanda Familiar compartió un video en el que López Obrador interrumpe un mensaje que dirigía ante las cámaras. “Es preocupante la cantidad de videos que circulan en donde pierde por momentos la conciencia, se debilita, olvida lo que está diciendo y muestra no tener buena salud. Que presente certificado”, señala.

Finalmente, Hiriart escribe y asegura este viernes que “su daño al corazón y a la columna vertebral son severos” y con ironía celebra que sea tratado por “uno de los más reconocidos y cotizados del mundo”. La columna está acompañada por una fotografía de López Obrador con supuestamente Dolorit. “Qué bueno que AMLO tenga recursos para que Félix Dolorit lo venga a inyectar”.

Circula vídeo con tufo a guerra sucia

En el sentido de estas opiniones y en tono de guerra sucia o electoral circula un video en el que López Obrador se desvanece durante un mitin realizado en Mexicali, Baja California. Sin embargo, el video corresponde al 11 de enero de 2009.

La noche del jueves 17 de mayo llegó a distintos medios de comunicación una invitación a nombre de Luis Antonio García Chávez, colaborador de Etcétera y coordinador nacional de Estrategia de Redes Sociales de la Secretaría General del PRD, para citar esta tarde a una conferencia de prensa en la sede del partido para dar a conocer “información recibida sobre la salud de Andrés Manuel López” y en la que también se prevé solicitar la presentación de certificados médicos de los candidatos a la Presidencia de la República.

Cuestionado por su salud en Guerrero, el candidato señaló a los reporteros de la fuente:

“Estoy bien, gozo de cabal salud, estoy bien. Ustedes me ven todos los días. Estoy bien, estoy entero y al cien”

ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR

De acuerdo con datos del Instituto Nacional Electoral es López Obrador quien ha visitado en los primeros 47 días de campaña ha realizado 131 actos de campaña en 102 ciudades de 26 entidades; son el Estado de México (15), Nuevo León (9), Veracruz (9) y Tamaulipas (6) los estados donde más localidades ha visitado.

