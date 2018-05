Los Backstreet Boys sorprenden a alumnas de clase de spinning

Te encuentras más que concentrada tomando tu clase de spinning cuando de pronto llegan 5 hombres guapos cuyos rostros te resultan familiares, ¡se trata nada menos que de los Backstreet Boys!

La visita al Flywheel Sports de Los Ángeles, forma parte de la promoción de ‘Do not Go Breaking My Heart’, el nuevo sencillo de la banda.

Brian Littrell, Kevin Richardson, Nick Carter, Howie Dorough y AJ McLean pedalearon y hasta dieron instrucciones para realizar de forma adecuada la rutina de ejercicios.

Además de interpretar su nuevo sencillo, cantaron “Everybody” y “I Want It That Way”.

Fuente: SDP noticias