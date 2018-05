Laura Bozzo llega al programa HOY

A varios días de haberse anunciado la cancelación del programa de Laura Bozzo en Televisa, la peruana regresó a la televisión, fue la invitada especial del programa Hoy.

Entrevistada por Andrea Legarreta, Raúl Araiza y Fernando del Solar, Bozzo platicó acerca el lanzamiento de su libro “Más allá del infierno”.

“Habla del arresto, estuve 3 años privada en un foro de televisión, a mí me costó mucho, es algo que no puedo entender ni superar”, explicó.

Indicó que aquella experiencia nunca la tomó como el fin sino como el anuncio de que algo buena llegaría. “Lo mejor está acá, venir a Televisa”.

Advirtió que el lanzamiento del impreso no solo sirve para contar su experiencia sino marca el inicio de una guerra donde “la gente que me lo hizo me lo va tener pagar, a mi arruinaron, por ellos no puedo entrar a Estados Unidos”.

“Quiero que se demuestre las cochinadas que me hicieron, me estafaron… Hasta hoy estoy pagando las consecuencias”, finalizó.

Fuente: SDP noticias