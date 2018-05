Impulsa Gordoa a más mujeres

Una vez que Luz Alicia Gordoa abrió las puertas para las mujeres ampayer en el beisbol profesional de México, ya no quiere que se cierren y desea que lleguen más damas al diamante.

Previo a participar como ampáyer en su segunda serie, la de Sultanes ante Rieleros, habló sobre su presente y futuro, tras haber debutado el 15 de mayo en el parque “Fray Nano”, casa de los Diablos Rojos del México.

“Yo me enamoré del ampayeo y no pienso dejarlo”, expresó Gordoa, quien dijo debe sortear retos como mujer, pero seguirá adelante.

“Espero seguir preparándome, hacer una carrera larga. Hay que seguir, ya estoy aquí, me gusta y hay que disfrutarlo, cada momento, cada serie y a seguir trabajando duro”.

La ampáyer exhortó a quienes vengan detrás de ella a trabajar duro.

“Que sigan trabajando duro, que si les gusta le metan, que trabajen duro como hasta la fecha lo hecho yo”, añadió.

Luis Alberto Ramírez, director de ampayers de la LMB, señaló que la idea a corto y mediano plazo es seguir incentivando y apoyando a las mujeres que quieran ser ampáyers y actualmente trabajan con otro pequeño grupo de mujeres prospectos.