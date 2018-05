El hombre más longevo del mundo podría ser un mexicano de 121 años

El pasado 21 de abril, Nabi Tajima falleció a los 117 años ostentando el título de la persona más longeva del mundo. Un hecho que podría cambiar si el libro de los Récord Guinness avala la edad de Manuel García Hernández, un mexicano que asegura tener 121 años.

Nacido el 24 de diciembre de 1896 en Veracruz, según consta en su acta de nacimiento y en su credencial del Instituto Nacional Electoral, al adulto mayor nunca le ha importado comunicarse con los encargados del Guinness pues piensa que la edad es sólo una cifra.

“Sólo hay dos cosas que me duelen en la vida: la muerte de mi padre cuando era joven y el hecho de que ya no pueda trabajar”, cuenta triste, aunque aún muestra agilidad para alimentar a sus gallinas. Y agrega: “Me siento como de 80 años, pero a veces me ando cayendo”.

Vestido siempre con pantalón y camisa vaqueros, el ahora residente de Ciudad Juárez ha presenciado momentos históricos como la Revolución Mexicana y por lo menos 22 cambios de presidencia. Asimismo, tiene 15 nietos y seis bisnietos.

