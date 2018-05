Doblegan Mets a los Diamondbacks

Jacob deGrom igualó la mayor cantidad de ponches de su carrera con 13, Michael Conforto se fue de 4-4 con dos producidas y los Mets de Nueva York vencieron 3-1 a los Diamondbacks de Arizona el viernes.

El venezolano Wilmer Flores impulsó una carrera y anotó otra para ayudar a los Mets a ganar el primer partido de la serie entre dos equipos en problemas. Ambos tuvieron inicios rápidos esta temporada sólo para venir a menos más tarde.

Luego de una salida acortada el pasado fin de semana en su regreso de la lista de lesionados, esta vez deGrom (4-0) tiró siete entradas dominantes y por primera vez ha ganado sus primeras cuatro decisiones en una temporada. Su racha de 24 innings y un tercio en blanco, la mejor de su carrera, fue quebrada cuando Jake Lamb, recién de regreso de una lesión en el hombro, pegó un doble remolcador en la sexta entrada.

Lamb, sin embargo, fue puesto out al irse a la tercera base para el segundo out del episodio.

Paul Goldschmidt, en un bache, abanicó las cuatro veces que enfrentó a deGrom, quien permitió seis imparables y no otorgó bases por bolas. El derecho perdió una salida con una hiperextensión del codo derecho antes de regresar el domingo en Filadelfia, sólo para ser retirado de manera precautoria luego de una entrada porque realizó 45 lanzamientos para terminarla.

Robert Gsellman trabajó un octavo inning perfecto y Jeurys Familia ponchó a sus tres rivales en el noveno para su décimo segundo salvamento.

Por los Diamondbacks, el venezolano David Peralta de 4-0 y el dominicano Ketel Marte de 3-0.

Por los Mets, los venezolanos Asdrúbal Cabrera de 4-0 con una anotada y Flores de 3-1 con una impulsada y una anotada; el mexicano Adrián González de 4-1; el dominicano Amed Rosario de 4-0.