Cumplirá su sueño: estudiar en Canadá; becan a 34 alumnos de excelencia

Sin importar posición económica y como un estímulo más a sus estudios, Carlos junto con 33 jóvenes alumnos de excelencia de Ecatepec viajarán a Canadá a perfeccionar su inglés.

Para Carlos Caralampio González, estudiante universitario es un sueño poder viajar, pues es el segundo de cuatro hermanos y su madre Gabriela González ha hecho de todo para poder darle una educación.

“”Es algo un sueño en verdad siempre he deseado conocer lugares, ir a Canadá es un lugar que a mi siempre me ha gustado; me gusta como lo hablan allá el ingles y prácticamente es un sueño hecho realidad”, apuntó.

Con lágrimas, Gabriela, quien es el único sostén de la familia, ha hecho de todo para poder darle una educación a Carlos y a sus tres hermanos Pablo, Nayeli y Brayan.

Pues hace muchos años lavando, planchando, trabajando en fábricas, en empresas.

“”Lo que ahorita quiero es terminar mis estudios y lo que agradezco a Dios es que mis hijos sigan estudiando porque no les puedo dejar otra cosa nada más los estudios”, narró.

Para poder darle una educación a sus cuatro hijos, ha tenido que incluso racionar la comida.

“”Dejar de comprar cosas por ejemplo, hacerles de comer lo menos que pueda una sopita para guardar para su inscripción”, recordó.

Ahora Carlos, quien estudia ingeniería en gestión empresarial, por ser un alumno de excelencia podrá viajar al país vecino, pero la angustia de su madre era que pudiera sobrevivir en el extranjero.

“”Me da emoción que él vaya a aprender muchas cosas, conocer otros lugares. Yo cuando escuché que una persona dijo que les va a dar 10 mil pesos a su hijo yo dije pues yo te doy 100 pesos porque la verdad no tengo dinero”, expresó.

Sin embargo, ahora por su esfuerzo educativo Carlos Caralampio tiene la oportunidad de viajar con los gastos cubiertos.