Vencen Piratas a los Padres 5-4

Gregory Polanco abrió el séptimo episodio con un doblete, y un error posterior le permitió anotar la carrera con que los Piratas de Pittsburgh superaron el jueves 5-4 a los Padres de San Diego, para sumar su octava victoria en nueve juegos.

El dominicano ancló en la antesala gracias a un elevado profundo del venezolano Francisco Cervelli, y anotó cuando el antesalista mexicano Christian Villanueva no controló adecuadamente un roletazo de Corey Dickerson, con dos outs.

Josh Bell y Sean Rodríguez aportaron un par de imparables cada uno a la causa de Pittsburgh, que lidera la División Central de la Liga Nacional.

Eric Hosmer produjo tres carreras por San Diego. El venezolano Freddy Galvispegó dos imparables pero fue expulsado por el umpire del plato Will Little, tras discutir el ponche que le recetó el dominicano Michael Feliz para poner fin al octavo inning.

Otro quisqueyano, Édgar Santana (2-0) se llevó el triunfo. El venezolano Felipe Vázquez se acreditó su noveno rescate en el mismo número de intentos.

La derrota fue para Matt Strahm (0-1).

Por los Padres, los dominicanos Franchy Cordero de 4-1, Manuel Margot de 3-0 con una anotada, Franmil Reyes de 1-0. Los venezolanos José Pirela de 4-1, Galvis de 4-2 con una anotada. El mexicano Villanueva de 2-0.

Por los Piratas, el dominicano Polanco de 4-1 con una anotada. Los venezolanos Cervelli de 2-0 con una anotada, José Osuna de 1-0.