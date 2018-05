Queda mal con debate vocal del INE

Que “da golpe” al PT “El Siri” Salido

No “prende” gira del “Cerillo” Anaya

Siguen “jugando con fuego” migrantes

Queda mal con debate vocal del INE…Y por encima de los ataques y el bate que bate que se formara en el debate recién protagonizado por los candidatos al Senado, al haber sido mínimas las propuestas, ciertamente que los que más quedaron a deber, son los organizadores de ese duelo verbal, por lo confuso del formato, cuya responsabilidad cayó en la vocal ejecutiva del INE, Olga Alicia Castro.

Con lo que una vez más se demostró que segundas partes nunca han sido buenas, por como Castro Ramírez y sus operadores simplemente no pasaran esa prueba organizativa, después de que quisieran copiar o hacer una copia fiel de lo que fuera el esquema utilizado en el pasado primer tira-tira entre los abanderados presidenciales, pero en éste caso terminaron haciendo que “se perdiera” todo mundo. ¡Zaz!

Y es que tanto los debatientes de las tres fórmulas partidistas que compiten por ese “hueso” senatorial, así como los moderadores, Gabriela Medina y Sergio Valle, nomás “no se hallaron” con las reglas que implementaran los del Instituto Nacional Electoral (INE), por lo acartonadas y burocráticas de las mismas, de ahí que aflorara que a Olga Alicia y compañía les faltó dedicarle más tiempo a ese ejercicio.

Pero al margen de que a la citada funcionaria electorera le quedara grande el evento, derivado del como por momentos se “hicieran bolas” todos los participantes, ya en lo que toca a los actores de ese encuentro y choque de ideas, al final imperaron más las recurrentes críticas o los “trapitos al sol” que ya se han venido lanzando durante la campaña, que las iniciativas para mejorar las condicione del Estado. ¡Ups!

Como lo denota el que las temáticas referentes a la seguridad y corrupción fueran las que provocaran que “se agarraran del chongo”, como lo denota que al gallo del PAN-Movimiento Ciudadano, Antonio Astiazarán, lo que es la suspirante del Morena-PT-PES, Lilly Téllez, le destapara un supuesto negocio redondo que ha hecho con su cruzada para el ahorro de energía, con lo que sí que “le dio de toques”.

No obstante y que bastara que a la periodista metida a política de la Téllez le reviraran que no ha presentado la famosa declaración 3 de 3, para que se evidenciara que no tiene la voz completa para hablar de honestidad y corruptelas, al para nada ser de las que primero pone el ejemplo, por hasta ahora no haber clarificado el patrimonio con el que cuenta, de ahí que quedara en entredicho su credibilidad. De ese pelo.

En tanto que por el estilo la acople del “Toño” Astiazarán, Leticia Cuesta, igual le dio por reciclar acusaciones ya muy aclaradas contra el ex alcalde de Hermosillo y hoy aspirante del PRI-Verde-Panal, Manuel “Maloro” Acosta, sobre los dizque malos manejos con terrenos cuando fuera director del Registro Agrario Nacional (RAN), en una aparente estrategia para darse a notar por estar en el tercer lugar.

Es por lo que quedara la impresión de que la que salió mejor librada y menos “golpeada”, es Sylvana Beltrones, la que encabeza la fórmula con “El Maloro”, porque al no caer en esa política de golpeteo, se percibió que es a la que se le escuchó más propuesta, por no dedicarse a gastar pólvora en infiernitos como los demás; en tanto al compañero de Lilly, como es Alfonso Durazo, se le escuchó muy parco.

“Da golpe” al PT boxeador “Siri” Salido…Ahora sí que a las primeras de cambio se está confirmando las clase de fichitas que han postulado como candidatos algunos partidos políticos, por la detención de la hicieran objeto el ex campeón mundial de boxeo y hoy “candidote” a diputado federal por el PT, Orlando “El Siri” Salido, luego de que a punto “cohete” robara cerveza en un Oxxo de Obregón.

En lo que es un hecho delictivo que refleja el bajo nivel de muchos de los suspirantes a un cargo de elección popular por parte del Partido del Trabajo (PT) y de Morena, con el que están aliados, al nominarlos con una óptica populista o por la popularidad que puedan tener, más que por su capacidad y preparación, porque para el caso lo que les interesa es conseguir el mayor número de votos. ¡Vóitelas!

Luego entonces así está ese “golpe” o “quemada” que a todas luces le “pegara” a esos institutos políticos el “tocado” del “Siri”, por suponerse que ya no debe está muy bien de sus cabales o “acabalado”, como para cometer ese asalto en poblado, en la mencionada tienda de conveniencia ubicada en las calles Chihuahua y José María Lafragua, en la colonia Cortinas de Cajeme. Ni más ni menos.

Ya que según la versión que diera la encargada de ese changarro comercial, lo que es el tira “sabanazos” de Salido llegó “amanecido” como a las 7:00 horas de la madrugada en compañía de tres amigos para surtirse de “cheve” y seguir la parranda, pero como aún no era el horario de venta, es que se la negaron, de ahí que a la malagueña y sin pagar se apropiara de casi “un 24” y se fue muy campante. ¡Ñácas!

Así que tras ser reportado a las autoridades policíacas, cuadras más adelante lo detuvieron los agentes de la Policía Municipal, para recluirlo en las celdas preventivas, de donde horas después fuera liberado, lo que habla de que a ese grado es que el aludido pugilista ya está tocando fondo, al estar agarrando la jarra “hasta el fondo”, echando por la borda la fama que consiguiera en el ring, lo que exhibe su pobre perfil.

Aunque lo que es el tildado de sempiterno vividor de ese partidito “palero”, Jaime Moreno, luego luego salió en su defensa para justificar su ratería, al calificarla como una campaña negra y montaje, según ellos porque va arriba en las encuestas, por el Distrito XVI electoral, cuando ni proselitismo ha hecho, pero lo cierto es que no es la primera vez que se ve envuelto en un hecho de esos relacionado con el alcohol.

No “prende” gira del “Cerillo” Anaya…Quien nomás no le hizo honor a su apodo de “El Cerillo”, por aquello de que nomás no “prendiera” la gira que ayer hiciera por Hermosillo, es el “candil…dato” presidencial del taliPAN, Ricardo Anaya Cortés, por lo desangelado de los actos que encabezara y no es para menos, por ser su primer vista en alrededor de tres años. De ese tamaño.

Porque si las cuentas o Pitágoras no falla, la última vez que el también apodado Chicken Little viniera por estos lares, es cuando siendo jerarca del panismo nacional se descolgara para respaldar la campaña de los entonces candidatos a gobernador y alcalde, Javier Gándara y Damián Zepeda, éste último hoy en día dirigente blanquiazul en el País, por lo que así ha estado su desdén para con los sonorenses. ¡Tómala!

Si se analiza que como pretenso a la “Presi” de la República es la única ocasión que ha estado en Sonora y muy seguramente que ya no habrá otra, de ahí que fuera muy poco el pópulo que acudiera al mitin que a media mañana presidiera en el Gimnasio de la Universidad de Sonora, al no lograr llenarlo, por haber estado a menos de la mitad de su capacidad, por lo que así estuvo su casi nulo poder de convocatoria.

De ahí que entre los que le quedaran muy mal a Anaya Cortés, está la pintada cabecilla del albiazul estatal, Alejandra Noriega, porque con todo y que habían echado las campanas a vuelo antes de tiempo, al manejar que en ese centro deportivo de la “Uni” habría mínimo unas cinco mil personas para echarle porras, a la hora de la hora no el cumplieron con el “gentío de gente” que le prometieron. ¡Pácatelas!

Ante lo que se dijera que ese vacío que le hicieran al “Cerillo” Anaya, es un síntoma inequívoco de cómo el PAN “está en la lona”, después del sexenio padre$i$ta o del hoy encarcelado ex mandatario, Guillermo Padré$, de ahí el porque se siga haciendo patente el rechazo ciudadano, por estar considerado como el periodo sexenal de más corrupción en la historia de la política gubernamental sonorense. De ese vuelo.

Siguen jugando con fuego migrantes…Los que han seguido “jugando con fuego” y desafiando a la autoridad, son el centenar de migrantes procedentes de varios países que venían en la llamada Caravana Centroamericana y que se quedaran varados en Hermosillo al vencérseles sus permisos, por como ahora ya no piden, sino que más bien exigen que se los renueven. Así de alzados.

Toda vez que alrededor de cien solicitantes de ese tipo de visas humanitarias de nuevo están amenazando con reiniciar una huelga de hambre ante el Instituto Nacional de Migración (INM), como la que levantaran el pasado 11 de mayo, de acuerdo a lo anunciado por su vocero o agitador, un tal Irineo Mujica, de la fantasmal organización Pueblos sin Fronteras, eso en caso de no entregarles ese documento.

Al ventilar que supuestamente habían suspendido ese ayuno de protesta, con la promesa de que el pasado martes les darían esos salvoconductos faltantes, para poder reiniciar su viaje a los Estados Unidos, por ser un requisito básico que le tienen que presentar a los gringos, a la hora de pedirles asilo político, ya que eso es un aval de que cruzaron legalmente por México, porque de lo contrario los deportan como de rayo.

Ya que en base a lo ventaneado por Irineo, lo que es el delegado del INM, un tal Vladimir Becheret Ruiz, ni la cara les había dado, al menos para explicarles el porque de ese nuevo retraso, de ahí que nuevamente estén amagando con ponerse a dieta forzosa, sí es que no les aceleraban esa tramitología, en la mayoría de los casos para quedarse a trabajar en esta Capital, más que para irse a EU. ¿Cómo la ven?

