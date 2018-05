Esclarecen el caso del joven Genaro

Exhiben otra vez a cabecilla sindical

Que se suicidó muerto de aeropuerto

Vuelve apanicar balacera en la Capital

Esclarecen el caso del joven Genaro…Quienes sí que están haciendo valedera la consigna justiciera que hay en el presente sexenio claudillero, de que ¡el que la hace la paga!, son los de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE), de la que es titular Rodolfo Montes de Oca, por como en 13 días esclarecieran el caso de Genaro, el joven al que mataran en las celdas de la Policía Municipal de Navojoa.

Porque aún y cuando es una condenable muerte que en un principio habían reportado como un suicidio, en hechos ocurridos la madrugada del pasado 2 de mayo, finalmente se está demostrado que se trató de un asesinato, al comprobarse que no se ahorcó con un cordón de zapato, como lo inventaran y ventilaran, después de que fuera detenido junto con un amigo, por ir como copiloto en un auto con placas vencidas.

Es por eso que a menos de una quincena de que sucediera ese trágico suceso, que conmoviera a los navojoenses y sonorenses en general, en pleno Día del Maestro se ejecutaron las primeras dos ordenes de aprehensión por los delitos de abuso de autoridad, tortura y homicidio contra los agentes policíacos que participaron en esos hechos con los que privaran de la vida a la víctima de 28 años. De ese pelo.

De ahí que el primer par de detenidos sean Héctor Manuel “N”, de 51 años edad; así como Adrián “N”, de 45 años edad, ambos elementos de Seguridad Pública de ese municipio, de los que el primero participó en el arresto de Genaro; mientras que el segundo estaba comisionado como llavero de las rejas preventivas del Ayuntamiento, quedando pendientes la detención otros dúo de involucrados. ¡Tómala!

Por lo que ahora sí que “en menos que canta un gallo” le están haciendo justicia a los familiares, después de las marchas de protesta que realizaran, si se parte de que los polizontes ya están encarcelados en el “famoso” penal de Tetanchopo, a disposición de la autoridad judicial, tal como lo adelantara Montes De Oca Mena, vía una video grabación en la que diera santo y seña de esa investigación. ¡Qué tal!

Así que finalmente se confirmaron las sospechas de la familia, de que el fallecido no se había matado solo y que por el contrario lo torturaron y ultimaron, por los golpes que presentaba, y todo porque en barandilla comenzó a grabar a los uniformado con su teléfono celular, de ahí que a él lo encerraran, en tanto que a su acompañante lo liberaron, a pesar de que era el que presentaba aliento alcohólico. ¡Zaz!

Luego entonces así terminó de destaparse esa cloaca policíaca, por ese fatídico exceso en que incurrieran, y la cual también salpica a la alcaldesa panista de “Polvojoa”, María Leticia Duarte Navarro, por suponerse que desde un inicio estaba enterada de lo sucedido, pero aún así “la pensó mucho” para suspender a los hoy presos, e igual para cesar al ahora ex director de esa “Polichota”, Valentín Gámez.

Con lo que sin duda que Rodolfo y sus investigadores sí que están sentando un precedente, porque cuántas veces no habrá pasado ya lo mismo en esas mazmorras de arresto temporal de los diferentes municipios, pero nunca se había procedido en consecuencia, como ahora se está haciendo, y por instrucciones directas de la gobernadora, Claudia Pavlovich, como lo precisara el citado Fiscal general.

Exhiben otra vez a cabecilla sindical…Los que dan cuenta que volvieron a “enseñar el cobre”, tocante a que pudieran ser de los saboteadores que de un tiempo a la fecha le han estado “echando tierra” a la administración municipal presidida por la “presimun”, Angelina Muñoz Fernández, son los del sindicato de empleados municipales, del que es cabecilla Salvador Díaz Olguín. ¡Pácatelas!

Eso por la forma en que ya abierta y descaradamente ayer comenzaran a repartir unos panfletos, en los que por principio de cuentas se le van a la yugular al de por sí muy cuestionado Secretario de la Comuna, Julio César Ulloa Girón, por según esto nomás “no girarle la neurona”, presuntamente porque con más vísceras que cerebro, haberlos acusado de cometer toda clase de sabotajes. De ese tamaño.

Al ser un irónico volante que tiene la forma o el formato como si se tratara de un reconocimiento, que dirigen a Ulloa, al señalarlo de ser parte de la actual mala gestión municipal, por echarle en cara que ha sido omiso en sus funciones y obligaciones, es decir, que ¡le ha valido!, de ahí que por medio de ese comunicado al trienio 2015-2018 lo estén considerando como el más cuestionable, por no decir más feo.

Aunque el pero de esa nueva campañita radica en que a los que “se cachó” volanteando, son en su mayoría jóvenes con uniformes del municipio, pero a los que ubican o relacionan con diferentes colores partidistas, entre ellos a los guindas y azulados de los morenistas y panistas, de ahí que al parecer ante la falta de una propuesta electoral, es que están intentando desvirtuar la obra de la municipalidad.

Si se analiza que de lo que es “El Chava” Díaz ya todo pueden esperar, como lo refleja el que a la par volviera a sacar a colación la consigna que se ha traído contra la dirección de Servicios Públicos Municipales, en la que ha agarrado de “tírenle al negro” o Luis Pérez Pumarino, al ahora salir con que no les han remodelado el área de comedor a los trabajadores, y puras de esas se ha sacado de la manga.

Que se suicidó muerto de aeropuerto…Y con referencia a otro caso que también levantara toda clase de dudas, como es el del jovencito gringo de 25 años, de nombre Jhonny “T.”, quien muriera en los baños del Aeropuerto Internacional de Hermosillo, lo que es la PGR ahora ventiló que la autopsia que se le practicó arrojó que se suicidó y no pereció abatido por los balazos de los “polis” federales. ¿Será?

Lo anterior por las sospechas que afloraran alrededor de su deceso, el cual tuviera lugar el pasado domingo al mediodía en esa Terminal área, al inicialmente manejarse que en un ataque de ira había tomado un cuchillo del restaurante Wings, con el que dizque amenazó a meseros y comensales, de ahí que acudieran los judiciales a someterlo, y es cuando estilan que le dispararon en los sanitarios. ¡Palos!

Pero ahora los de la Procuraduría General de la República (PGR), de la que es delgado Darío Figueroa Navarro, aseguran que a través de esa necropsia se comprobó que las heridas se las provocó él mismo con la citada arma blanca, de ahí que dejara de existir por un choque hemorrágico como consecuencias de los cortes en las venas de la yugular y arteria carótida, es decir, en cuello y tórax. De ese vuelo.

Aunado a que como parte de las indagaciones también le hicieron a un examen toxicológico, mismo que resultó negativo, lo que descartó que hubiera andado bajo los influjos de las drogas, y es que anteriormente la misma PGR había sacado a relucir que el muchacho con residencia en Arizona contaba con una orden de aprehensión por posesión de mariguana, además de otros antecedentes de ese tipo.

Ahora habrá que ver si las instancias norteamericanas dan por buenas esas pruebas, después de las dos versiones que dieran a conocer los de la propia Policía Federal, primero la referente a que un agente le había disparado porque según esto se le abalanzó para atacarlo, y después la de la suicidada, luego de que por la mañana arribara en un vuelo para trasbordar a Tijuana, pero se canceló y reprogramó para la noche.

Vuelve apanicar balacera en la Capital…Ahora sí que por más esfuerzos policiales que se hacen para reforzar la seguridad, pero vaya que en esta Capital siguen ocurriendo hechos violentos al estilo de la grandes ciudades, como la balacera registrada el pasado martes por la tarde en la populosa colonia López Portillo, ubicada al norte de “Hornosío”, que puso con los pelos de punta a todo mundo.

Toda vez así estuvo ese ataque a tiros en las calles Banámichi y General Bernardo Reyes del aludido barrio, cuando a ese crucero llegaron dos camionetas de las que comenzaron “abrir fuego”, quedando heridos un tal Gerardo y Juan Carlos, de 42 y 39 años de edad, respectivamente, que se encontraban “echando la zorra” en ese lugar, y quienes vivieron para contarla, ya que les soltaron 17 “plomazos”.

Pues con todo y la baliza que les dispararan, el primero de ellos sólo resultó con una lesión en el glúteo o nalga derecha; en tanto que el segundo con un impacto en pantorrilla del mismo lado, que son de esas que tardan menos de 15 días en sanar, por lo que no ponen en riesgo la vida, pero de que ya se las tienen sentenciada, de eso no quedó la menor duda, por como los rafaguearan. Ni más ni menos.

En lo que es un acontecimiento de alto impacto con el que de nuevo le vienen a calentar la plaza al de la Policía hermosillense, Jorge Suilo Orozco, con todo y que sea acciones de violencia muy focalizadas o que tienen que ver con delitos que no son de los más comunes y normales, porque no a cualquiera van y tratan de matarlos a domicilio, sin importarles que haya testigos y gente a la que exponen. ¿Qué no?

Razón por la cual es que cuando ya hay balas de por medio, generalmente la cosa o las causas terminan siendo del ámbito federal, por invariablemente estar relacionadas con el narcomenudeo o los mal afamados “Narcos” urbanos, de ahí que sean refriegas que le correspondan a los desligados de la PGR.

