Mejora el planeta desde tu hogar

La huella ambiental de la industria es cada vez más alarmante, millones de toneladas de basura se producen diariamente alrededor del mundo. Por ello, en 1994 la UNESCO declaró el 17 de mayo como el día mundial del reciclaje, dicha conmemoración funciona como una oportunidad para recordar y concientizar sobre las ventajas de incorporar la acción del reciclaje a nuestra vida y reducir así el impacto al medio ambiente.

Reciclar es parte de las 3R: Reducir, Reusar, Reciclar. Es la instancia en la que los materiales que han sido utilizados se trasforman nuevamente en materia prima para producir nuevos objetos.

Los materiales reciclables son muchos e incluyen papel, cartón, vidrio, los metales ferrosos y no ferrosos, algunos plásticos, textiles, maderas y componentes electrónicos, en otros casos no es posible llevar a cabo el reciclaje debido a dificultades técnicas o al alto coste. Este proceso conlleva un gran número de ventajas y beneficios para el medio ambiente entre ellas el ahorro de energía, reducción de la contaminación, ahorro de materias primas, reducción del volumen de residuos, preservación de los recursos naturales etc.

Separa toda tu basura. Primero hay que aclarar que no es necesario que tú mismo reutilices los deshechos, con que los separes y te deshagas de ellos de manera responsable comienzas a favorecer la cadena de reciclaje. Comienza con la separación de toda la basura, marca cada uno de tus contenedores de manera precisa, cada que termines de consumir algún liquido en botella o lata, asegúrate que no quede ningún residuo de su contenido original.

Elige lo que compras: Se más cuidadoso a la hora de adquirir productos, en cada visita al supermercado, procura que las etiquetas indiquen que las mercancías apoyan el reciclaje de basura, o piensa de qué forma podrías reutilizar los empaques.

Almacenar el aceite de cocina: El aceite que utilizamos comúnmente para la preparación de nuestros alimentos, es sumamente nocivo para el medioambiente, por lo cual se recomienda almacenarlo, hasta tener una cantidad considerable y llevarlo a un punto de reciclaje. En cada delegación o municipio existe uno, para conocer su ubicación sólo es necesario buscar el portal web del gobierno de la localidad.

Si bien es cierto el sector empresarial debe tener un gran compromiso con la conservación del medio ambiente, cada uno de nosotros debe adoptar una postura socialmente responsable y comprender que es una tarea compartida, ya que todos podemos generar el cambio inexcusable para conseguir el bien común a través de una cultura que conlleve las 3Rs.

Fuente: Eme de mujer