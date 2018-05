Miles de acarreados en la reunión de Ricardo Anaya en el Gimnasio de la Unison

Tan dañino es el populismo de izquierda como el de derecha y esto es lo que vivimos este jueves en el Gimnasio de la Universidad de Sonora, en donde con miles de acarreados procedentes del todo el estado lograron medio llenar el inmueble en donde se presentó el candidato de la coalición “De Frente al Futuro”, Ricardo Anaya Cortés. Conté 32 camiones estacionados en la calle que está a espadas del gimnasio universitario, de donde bajaban gente humilde que apurada caminaba buscando las entradas del lugar, porque el candidato estaba a punto de llegar.

Pero Anaya Cortés, tranquilo, se dio tiempo para llegar hasta la plaza Emiliana de Zubeldía, lugar en donde se venden los mejores hotdogs del país y del extranjero…El candidatos de los partidos Acción Nacional (PAN), De la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC), en su estancia de unas horas en Hermosillo, siempre estuvo acompañado por el dirigente de Acción Nacional, Damián Zepeda Vidales y de la líder estatal, Alejandra López Noriega, así como del candidatos al Senado de la República, Antonio Astiazarán Gutiérrez, y a la alcaldía, Myrna Rea.

El candidato se vio muy seguro de sí mismo y sin titubear se pronunció como el próximo presiente de México, ante el aplauso de todos los presentes y, como siempre hay “prietitos en el arroz”, volvió a fallar el Departamento de Tránsito Municipal, que no destinó a ningún elemento para que pusieran orden por el boulevard Juan Navarrete, en donde los autobuses, foráneos y locales, provocaron caos en la vialidad. No sé si por la calle De la Reforma hubo policías, no me asomé, porque era casi imposible transitar por el lugar a la hora de medio día.

Creo que no era hora, ni el día adecuado para llenar el Gimnasio de la Unisón con militantes y simpatizantes del PAN…Fue un día laborable y una hora muy inapropiada, pero el candidato tenía que venir a Sonora de perdida una vez en su campaña y los coordinadores de su agenda le hicieron un “campito” para que estuviera presente en Hermosillo…Salió del recinto y más tarde voló a Tijuana, en donde estará hasta el domingo para cumplir su cita en el segundo debate. Los panistas de Hermosillo, muy identificados, se vieron felices de la vida con la presencia de su líder. Qué bien.

Reconoce sector turístico de Arizona a Gobernadores Pavlovich y Ducey

Y mientras esto ocurre en la política, en Phoenix, Arizona, la Gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich Arellano, recibió un reconocimiento por miembros de la Asociación de Alojamiento y Turismo de Arizona (Arizona Lodging and Tourism Association) en inglés), por el trabajo y resultados logrados por la mandataria y el Gobernador de Arizona, Doug Ducey, a través de la Megarregión.

Durante la Cena por la Unidad 2018, se resaltó que por primera ocasión un titular del poder Ejecutivo de Sonora recibe este galardón, siendo la Gobernadora Pavlovich Arellano, quien se hizo acreedora del reconocimiento.

Ante representantes del sector turístico y restaurantero de Arizona, destacaron la buena vecindad que han conformado los dos Gobernadores, quienes al encabezar administraciones de entidades de diferentes países han dado un gran impulso a las regiones que convergen en esta frontera, con resultados favorables para sus ciudadanos.

Más de 950 empresarios del ámbito turístico, restaurantero, además de alcaldes y Concejales de distintas ciudades de Arizona, ovacionaron de pie a los Gobernadores Pavlovich y Ducey durante este encuentro, quienes con su colaboración han conseguido impulsar el sector turístico al promover las bondades de cada zona de ambos estados.

Los mandatarios, durante su participación en este encuentro concurrieron en que la unión de ambos esfuerzos lleva a Sonora y a Arizona por la vía del progreso, permitiendo un complemento benéfico entre entidades de diferentes países. Coincidieron en que el trabajo conjunto puede lograr el desarrollo y potencial económico para la Megarregión, siendo el turismo uno de los sectores más importantes tanto para Sonora como para Arizona.

Los representantes de la industria turística en Arizona aplaudieron la hermandad que han construido con la Megarregión, ya que ambos Gobernadores están comprometidos con el potencial que tienen al mostrarse ante el mundo como una sola entidad…Órale, somos buenos vecinos y socios.

Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios. Recuerden: Dios nos regala 24 horas al día y nosotros decidimos qué hacer con ellas…

[email protected]