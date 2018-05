Se va Margarita sin pena ni gloria; su candidatura “no prendió” y mejor se retiró de la contienda

¿Si pensaba “tirar la toalla” para qué se registra como candidata a la presidencial de la república? Margarita Zavala sabía que tenías cero posibilidades de ganar la elección del próximo 01 de julio, pero se mantuvo haciendo “castillos en el aire”. La ex primera dama y esposa del expresidente Felipe Calderón Hinojosa, sabía que al entrar a la competencia que le cargarían todos los “platos rotos” de su marido, pero insistió en convertirse en la primera mujer presidente de México. Ahora se retira de la contienda y lo hace a través del programa “Tercer Grado” de Televisa.

Me hubiera gustado que llegara hasta el final, para saber si las mujeres apoyan a las candidatas mujeres. Creo que esa era la intención de Margarita, buscar el voto de la ciudadanía de su mismo género. Ahora nos quedaremos con esa duda, aunque se dice entre las féminas que las mujeres no votan por las mujeres. En Sonora la candidata a la gubernatura, Claudia Pavlovich Arellano, ¿ganó por el voto de los hombres? No creo, la hoy Gobernadora triunfó con el voto de la ciudadanía.

Como candidata del PAN Margarita podría haberse convertido la primera presidente, pero no es lo mismo un partido fuerte, con estructura y con miles de simpatizantes, que una candidatura independiente. Conozco gente que dentro de sus planes tenía pensado votar por ella, pero se este se desesperó al ver que no avanzaba su candidatura, -se ubicaba en el último o penúltimo lugar-, tomó la decisión de retirarse de la contienda para que sus seguidores buscaran otra opción.

Ahora, el candidato de la coalición “De Frente al Futuro”, conformada por los partidos PAN, PRD y MC, Ricardo Anaya Cortés, la invita a sumarse a su candidatura, después de que prácticamente la corrió del blanquiazul cuando este era el dirigente nacional. Anaya se olvidó que su partido siempre ha sido democrático y descartó a Margarita como precandidata. El “líder” no quiso enfrentarse con ella en una elección interna por miedo a perder y se auto postuló. Así es.

Los ciudadanos, pocos o muchos, seguidores de Margarita, ¿por quién votarán el 01 de julio próximo?… Anaya ya la invitó a su campaña y José Antonio Meade, del PRI, PVEM y Panal, también. No creo que lo haga, sin embargo. la ex primera dama lleva en la sangre la política. Podría negociar con cualquiera de las coaliciones y salir ganando. Ella dijo que renunció por un “principio de congruencia y honestidad política y para dejar en libertad a quienes la apoyaron.”

El pasado 26 de abril, la entonces candidata descartó cualquier posibilidad de declinar a favor de otro candidato y aseguró que haría toda la campaña. “Yo haré toda la campaña y quienes deciden son los ciudadanos”, dijo. Así es amigo, uno pone y Dios disponte. Suerte, que la vaya bien.

Muy bueno el debate de los candidatos al Senador por Sonora; Sylvana y Maloro, adelante.

Muy bueno el debate de los candidatos al Senado de la República que organizó el Instituto Nacional Electoral (INE) que fue transmitido por varios medios de comunicación, entre ellos Telemax, Radio Sonora, Radio Universidad y TV universitaria, entre otros…En este destacaron los candidatos de los partidos PRI, PVEM y Panal, Sylvana Beltrones Sánchez y Manuel Ignacio “Maloro Acosta Gutiérrez. Los jóvenes candidatos supieron salir adelante con propuestas y sin atacar a nadie.

Los otros candidatos “Por México al Frente ” y “Juntos Haremos Historia”, Antonio Astiazarán Gutiérrez y Leticia Cuesta, así como Lilly Téllez García y Alfonso Durazo Montaño, respectivamente, perdieron el tiempo atacándose, principalmente los de la “izquierda”, que no dejaron de “apuntarle” al Toño y este defendiéndose. Los candidatos no pudieron llenar los tiempos que les marcaron o algo salió mal en la transmisión. En lo general estuvo bien.

Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios. Recuerden: Dios nos regala 24 horas al día y nosotros decidimos qué hacer con ellas…

