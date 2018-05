Salimos porque no teníamos elementos para triunfar: Jorge Camacho, vocero de Zavala

El vocero de la campaña de Margarita Zavala, Jorge Camacho aseguró que la decisión de la ex candidata independiente de abandonar la contienda electoral fue tomada por todo el equipo porque consideraron que no se tenían elementos para triunfar.

“Entramos a una competencia pensando ganar una elección y esta elección no se ganó, no había elementos para poder ganarla (…) Ella no es candidata de ningún partido, aspiró ser candidata ciudadana y es lo que estamos haciendo, salir de esta competencia porque no consideramos que tengamos los elementos para triunfar”.

JORGE CAMACHO

“Los porcentajes que tenemos nos daban para saber que no vamos a ganar y que los votantes que estaban con nosotros tomen una decisión. Ella no declina en su candidatura, ella abandona la contienda”, dijo Camacho.

Afuera de la casa de campaña de la ex candidata, Camacho afirmó que es una decisión que el equipo considera congruente y que lo único que hará la ex primera dama, es pedirle a los ciudadanos que tomen una decisión.

Camacho aseveró que Zavala no estará haciendo más actos de proselitismo, y afirmó que la decisión no es unipersonal sino de equipo. “Ella no quería tomar protagonismo en salir”, dijo.

“Hoy tomó la decisión. Consideramos que era el mejor momento y el mejor escenario. Fuimos coherentes fuimos al primer debate, lo estamos haciendo hoy justamente para no ir al segundo debate, para dejar a los ciudadanos que analicen y decidan entre el resto de los otros candidatos”, afirmó.

El vocero de la ex candidata mencionó que no hay votos corporativos, y que Zavala no puede llevarse los votos hacia otro candidato porque los votos son libres, “no te puedes llevar en gremio a los votantes”, también negó que Zavala vaya a declinar por otro candidato presidencial.

“No tenemos ninguna oferta y no recibimos ninguna presión ”, dijo Camacho.

El que fuera candidato a Gobernador del estado de Guerrero en 2015, aseguró que Margarita se encuentra feliz y contenta en estos momentos y que las únicas palabras de hoy hacia su equipo fueron: “Voy a renunciar a la contienda”.

Jorge Camacho dijo que ante esta decisión, él aún no sabe por cuál candidato votará este próximo 1 de julio y mencionó que será el día de mañana cuando Fernanda Caso, representante de Margarita Zavala ante el Instituto Nacional Electoral (INE) presente la renuncia oficial ante el órgano electoral.

