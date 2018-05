Pizarro saldrá de Chivas por pelearse con el hijo de Vergara

Hace una semana todos dábamos por hecho que Rodolfo Pizarro dejaría a las Chivas para fichar con Rayados. Sin embargo, la transferencia aún no está completamente cerrada, e incluso el destino del ex Pachuca no sería la Sultana del Norte.

De acuerdo con el periodista Rubén Rodríguez, el talentoso mediocampista sostuvo una pelea con Amaury Vergara, hijo de Jorge, dueño del Rebaño, debido a los adeudos existentes desde el año pasado. Por ende, fue negociado con Monterrey bajo el argumento de que el club requería una importante entrada de recursos.

No obstante, Pizarro se negó a firmar con el equipo regio, y es que su máxima intención es partir rumbo al futbol europeo, o bien quedarse en el redil para disputar el Mundial de Clubes.

Aunque se antoja difícil que esto último ocurra, la reciente venta de Carlos Salcedo al Frankfurt dejó algunos millones de euros en las arcas tapatías, lo cual propiciaría que Rodolfo permanezca con el campeón de Concacaf.

De hecho, tras la negociación del ‘Titán’, Francisco Gabriel de Anda, directo deportivo del chiverio, le pidió a Pizarro que reconsidere sus opciones para que continúe en la disciplina comandada por Matías Almeyda.

Fuente: SDP noticias