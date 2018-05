Margarita Zavala renuncia a su candidatura independiente

Margarita Zavala renunció este miércoles a su candidatura independiente a la Presidencia de la República Mexicana, sin declinar a favor de ningún aspirante.

Así lo anunció la esposa del expresidente Felipe Calderón, en el programa Tercer Grado que se transmitirá este miércoles a las 23:00 h por el canal de Las Estrellas.

La ex primera dama había bajado en las encuestas en las últimas semanas, posicionándose por debajo del otro candidato independiente, Jaime Rodríguez Calderón, mejor conocido como ‘El Bronco’.

El pasado 1 de mayo, Zavala afirmó que hasta el momento no había recibido presiones de empresarios o de Ricardo Anaya para que declinara a favor del Frente Ciudadano.

“Yo escucho, como he escuchado siempre, y la política es eso, la gente da su opinión y más cuando tiene enfrente una decisión de país en la que ahí sí, no solo es un asunto de quienes estamos buscando la candidatura a la Presidencia, es también de los ciudadanos y de los empresarios, del que no es empresario, de la ama de casa”, dijo en esa ocasión.

Por : Plaza de Armas